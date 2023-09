Tragedie la Piatra Altarului, în Cheile Bicazului. „Alpinistului i-a căzut în cap o piatră cât roata unei roabe“

Un grav accident s-a petrecut în Cheile Bicazului, în zona Piatra Altarului, vârful impresionant care domină defileul din Neamţ. Unui alpinist i-a căzut în cap o piatră desprinsă din pe înalta stâncă.

Incidentul s-a petrecut astăzi, 30 septembrie 2023, în jurul orei 12.00. Victima era împreună cu alţi alpinişti din Neamţ şi Harghita, la baza Pietrei Altarului, pregătindu-se să o escaladeze. Numai că, pasionaţii de căţărare pe stânci aveau să asiste la o tragedie, după ce un fragment de piatră a picat în capul unui harghitean.

Chiar dacă acesta avea cască de protecţie, bucata de stâncă i-a spart-o, suferind leziuni grave în zona capului. Pentru acordarea primului ajutor au intervenit salvamontiştii din Harghita, de la baza din Lacul Roşu, colegii de la Salvamont Neamţ, care veneau de la o intervenţie din Ceahlău, pompieri şi cadre de la Ambulanţă.

„Au fost alocate multiple forţe şi mijloace de intervenţie din Neamţ şi judeţul Harghita. În primele informaţii primite s-a transmis că persoana este în state de inconştienţă, astfel fiind solicitat şi un elicopter SMURD. A fost transportat la UPU Târgu Mureş“, au comunicat reprezentaţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Petrodava“ Neamţ.

Raul Papalicef, şeful Salvamont Neamţ, a declarat că victima se afla la căţărat pe unul din traseele de alpinism preferate de foarte multe persoane pasionate de escaladă. „I-a căzut în cap o piatră de dimensiunea unei roţi de roabă. Avea cască de protecţie, dar casca s-a sfărâmat. Este inconştient“, a declarat Papalicef, pentru „Atitudinea de Neamţ.ro“.

Anul trecut, pe 10 august, în Cheile Bicazului s-a petrecut un alt accident. Un turist din judeţul Iaşi, sosit aici cu soţia, cei doi copii şi cu un grup de cunoscuţi, a suferit leziuni profunde într-un incident cum rar se petrece. În timp ce se plimba prin defileu, bărbatul a fost lovit de o bucată de stâncă, care s-a desprins de pe pereţii abruptului. A scăpat cu viaţă, dar este şi acum în stare foarte gravă.

„Am fost la o tarabă, am cumpărat suveniruri şi apoi am cumpărat un binoclu pentru fiul nostru şi ne-am dus să-l testăm, uitându-ne pe râu. Au început să cadă nişte pietricele. În partea copiilor au căzut mai mici şi apoi s-au auzit în spate pietre mai mari. Am încercat să-mi adun copiii, să-i protejez şi când m-am întors mi-am văzut soţul într-o baltă de sânge", spunea, la Digi24, soţia ieşeanului.