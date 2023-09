Vicepreședintele sindicatului Poliţiei Române şi-a dat demisia. „Nu credeam că voi mai trece printr-o trădare“

Agentul şef principal Ioan Cănărău, vicelider naţional al Sindicatului Poliţiştilor Europeni şi conducătorul structurii din Neamţ, a anunţat că demisionează din funcţia deţinută la nivel central.

„Vă înştiinţez că demisionez din funcţia de vicepreşedinte al sindicatului. În ultimii ani am fost supus unor abuzuri foarte grave din partea şefului IPJ Neamţ şi a conducerii Poliţiei Române, pe care le cunoşteau aproape toţi membrii sindicatului, pentru că au fost mediatizate constant. Nu am fost susţinut în niciun fel, ba mai mult am fost abandonat, lăsat făra apărare“.

Aceste precizări sunt făcute într-o adresă trimisă, zilele trecute, de poliţistul din Neamţ la Sindicatul Europol, la sediul Bucureşti. Spune că a fost „uitat“ de colegi, fiind lăsat singur pe „câmpul de luptă“ sindical în bătălii nicidecum personale sau pentru vreun interes de-al său: „Sunt dezamăgit şi supărat, pentru că nu credeam că voi mai trece printr-o trădare“.

Agentul principal şef de la Poliţia Roman mai spune că a făcut destule şi că a lăsat ceva în urma sa, ca vocal sindicalist, iar decizia de a demisiona a luat-o şi din cauza faptului că Dan Saltelechi, vicepreşedinte Europol, nu a contestat în termenul legal două decizii de imputare, aşa cum stabiliseră, fiind prejudiciat cu aproape 6.000 de lei, bani pe care nu mai are cum să-i recupereze.

„Domnul Ioan Cănărău este preşedintele Europol Neamţ, o structură de sine stătătoare, cu care am fost de acord să colaborăm, să acţionăm împreună pe linie sindicală. Cred că a ajuns într-un moment de surmenaj în lupta sindicală. Este greu să schimbi ceva peste noapte. Pot înţelege supărarea lui şi este o pierdere pentru lupta sindicală“, a declarat Cosmin Andreica, preşedintele Europol.

Poliţistul nemţean este cunoscut în ţară pentru modul dur în care relata aspecte din cadrul MAI şi al Poliţiei Române, instituţii considerate îneficiente din cauza implicării factorului politic, despre corupţia din sistem sau aspecte ciudate, angajări pe „pile“, lipsa dotărilor şi altele. Ani de zile a protestat vehement şi a fost sancţionat pentru „abateri“ în numele luptei sindicale.

Iată ce afirma despre modul cum se acordau premii şi avansările în sistem: „Vedeam lângă mine tot felul de beţivani, cafengii, lipitori dorsale, purtătoare de fustiţe scurte şi sfârcuri întărite, care erau răsplătiţi cu bani şi funcţii pentru orice alt serviciu decât cel poliţienesc şi pe bună dreptate mă înfuriam şi-mi clocoteam sângele şi mintea la foc mic!“.

Ioan Cănărău a ieşit în evidenţă şi cu microbuzul personal, pe el fiind postate afişe pe care a scris: „Jos mafia din Ministerul Afacerilor Interne, Jos mafia din Poliţia Română!“, iar pe lunetă: „Stop abuse (of power) in the Ministry of Internal Afairs of Romania. Stop abuse (of power) in the Romanian Police“.

Anul trecut, cu maşina astfel inscrpţionată a călătorit prin Europa, primind aprecieri de la românii întâlniţi prin Budapasta, Viena, Praga sau Bruxelles.