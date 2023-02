Portocală, motanul alintat de turiști care trăieşte la aproape 2.000 de metri. pe Vârful Toaca, în Ceahlău FOTO

De câţiva ani, cei care urcă pe vârful Toaca, în Ceahlău, au parte de o neaşteptată surpriză, întâlnindu-l pe Portocală, motanul alintat de turiști care trăieşte la aproape 2000 de metri altitudine. S-a adaptat traiului de pe munte, deși condițiile nu sunt deloc prielnice, chiar și vara temperaturile scăzând dramatic din cauza vântului sau a ploilor.

An de an, masivul din ţinutul Neamţului este unul dintre cele mai vizitate locuri din regiune, atrăgând zeci de mii de turişti şi iarna, şi vara. Cam toţi îşi îndreaptă paşii spre cabana Dochia, loc de popas unde mâncarea are un gust deosebit după efortul de la urcare, sau pe vârful Toaca, la cota 1904 metri.

De aici, priveştile sunt încântătoare, la baza masivului apărând marele lac de acumulare, ce şerpuieşte maiestuos printre culmile împădurite, oraşul unde s-a construit barajul, Bicaz, în zare municipul Piatra Neamţ, iar în zilele senine chiar şi îndepărtatul târg de sub Copou, Iaşi, fosta capitală a Moldovei.

Urcând pe munte, pe toate cele opt poteci existente (pe timp de iarnă doar şase, două fiind închise şi nerecomandate), turistul se poate aştepta să-i iasă în cale, dincolo de pitorescul stâncilor care au inspirat fel de fel de legende, animale sălbatice, căprioare, cerbi, capre negre şi zburătoare de tot felul, însă în niciun caz un motan.

De aproximativ trei ani, la baza vârfului Toaca şi mai ales sus, la 1904 metri, le iese în cale Portocală, un motan căruia turiştii i-au spus „micul străjer de pe Vârful Toaca“. Cum a ajus tocmai în vârful muntelui nu se ştie, dar este prezent mereu, în această iarnă fiind surprins şi pe cele peste 500 de trepte ale scării ce duce pe vârf.

Portocală este blând, se lasă mângâiat, probabil pentru că deja a învăţat că va căpăta mâncare. „O frumuseţe! Se vede că e vedetă. Ştie să stea la poze. Are atitudine! Portocală e o mică vedetă răsfăţată. Apare în toate pozele făcute pe Ceahlău. E mai tare decât caprele negre“. Acestea sunt câteva dintre comentarii apărute pe reţelele de socializare despre el.

Anca Enache, o nemțeancă ce are o afacere din Piatra Neamţ și-i împătimită de Ceahlău, a declarat pentru „Adevărul“: „Se ascunde prin jnepeniş! Îşi face veacul pe-acolo. E cam grăsan, se lasă mângâiat, l-au luat turiştii în braţe. E cam cerşetor şi nu-i pretenţios la mâncare. Mănâncă orice. E şi rău, alungă caprele negre când e rost de ceva de ronţăit“.

„Fără să-şi dorească, a căpătat ceva faimă, blănosul!“

Alte consemnări, care însoţesc fotografiile postate pe Facebook stârnesc hazul, precizându-se că în timpul liber este meteorolog la Staţia meteo Toaca, în altele se recomandă turiştilor să-i aducă pliculeţe Whiskas, că n-o duce rău dacă are ce mânca, chiar dacă-i frig. O precizare a venit de la cineva care spune că are un frate care locuieşte la cabana Curmătura din Piatra Craiului şi îl cheamă tot Portocală.

Este şi o opinie în care se arată că Portocală de la Toaca n-are ce căuta acolo, într-o arie protejată: „Parcă Ceahlăul era Parc Naţional! Nu ştiam că animale «domestice» sunt permise, libere, într-o rezervaţie! Cu mulţi mulţi ani în urmă, careva vâna câinii vagabonzi din parc şi toţi îi săreau în cap! Acum văd tot felul de căţei, pisici... trist“. Iar unul dintre răspunsuri este: „Credeţi că afectează ecosistemul?“.

Într-o fotografie de acum doi ani, Portocală apărea pe vârf având şi companie, o pisică neagră. În alte comentarii, despre renumitul motan se susţine că „fără să-şi dorească, a căpătat ceva faimă, blănosul!“, că este străjerul munţilor lângă oameni cu suflet şi cu capul în nori, că-i un motan de top care înfruntă frigul de pe vârful Toaca, că-i un grăsan portocaliu şi că trebuie avut grijă de el, că este foarte frumos.

În mod ciudat, deși așa s-ar crede, Portocală nu prea stă la baza vârfului Toaca, acolo unde este Staţia meteo Ceahlău, ci sus, la cota 1904 metri altitudine, loc în care se află o mică clădire din beton ce adăposteşte diverse aparate de măsură a condiţiilor atmosferice, unele care, mai ales iarna, sunt extrem de dure: frig extrem şi vânt puternic.

Staţia meteo Ceahlău - Toaca a fost înfiinţată în 1964. Temperatura minimă măsurată a fost de -30,4 grade Celsius pe 19 februarie 1985, iar cea maximă 25,7 grade, pe 19 iulie 2007. Despre ceea ce înseamnă „viaţa“ la Toaca, menționa și meteorologul Ioan Panaite, care arăta că aici şi verile sunt extreme: a nins în noaptea de 16/17 iulie1996, 21 iulie 1996, în 27 şi 30 august 1998.

Pe Ceahlău, nu doar Portocală, cel care trăiește la aproape 2000 de metri, este vedetă, ci și alte patrupede. Este vorba despre Erik şi Yan, doi câini din rasa Malinois, care fac parte din cadrul Salvamont Neanţ și sunt specializaţi în acţiuni de căutare a persoanelor rătăcite, dar și despre cei câţiva câini Saint Bernard, de la cabana Dochia.