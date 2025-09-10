search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date MAI

0
0
Publicat:

Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, la trei ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice, potrivit eBihoreanul.

Instanța a contopit pedepsele în cazul lui Victor Micula. FOTO Instagram Victor Micula
Instanța a contopit pedepsele în cazul lui Victor Micula. FOTO Instagram Victor Micula

Trei dintre polițiști care l-au ajutat au primit, la rândul lor pedepse cu executare. Hotărârea Tribunalului Bihor nu este însă definitivă.

Un dosar cu acuzații grave

Este vorba despre dosarul în care Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor l-a trimis în instanță pe Victor Micula pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi două fapte de acces ilegal la un sistem informatic, dosar în care au fost trimişi în judecată și patru poliţişti, toţi agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea: Ovidiu Vaida, Claudiu Rengle, Camelia Erdei şi Alin Claudiu Zanca.

Ancheta, care a început ca urmare a unei sesizări din oficiu a poliţiştilor DGA Bihor, a arătat modul în care cei patru poliţişti au devenit părtaşi la faptele de care a fost acuzat Victor Micula.

Polițista Camelia Erdei a fost acuzată că i-a dat informaţii, dar şi că l-a lăsat să acceseze personal baza de date a MAI, în timp ce Alin Zanca şi Claudiu Rengle (pensionat între timp) au fost acuzaţi că au abuzat de funcţii şi l-au scutit de o amendă, atunci când a intrat cu bolidul pe o stradă pietonală din Oradea, punându-i în pericol pe trecători.

Victoraș, „mascat” și îmbrăcat în polițist,

Ovidiu Vaida a fost acuzat că în noaptea de 16/17 noiembrie 2018 l-a luat pe Victoraş  într-o acţiune de prindere în flagrant a unui interlop, Alin Mărginean, bănuit că s-a urcat drogat la volan. Pontul fusese dat chiar de Micula, care l-a abordat pe Vaida în timp ce acesta patrula în centrul munucipiului, împreună cu doi poliţişti locali.

Agentul l-a invitat lângă el în autospeciala Poliţiei, cerându-le poliţiştilor locali să stea pe bancheta din spate, apoi a pornit în urmărirea lui Mărginean, pe care l-au găsit pe strada Avram Iancu.

Ovidiu Vaida i-a dat lui Micula geaca de poliţist şi o cagulă şi, de faţă cu un echipaj de mascaţi, l-a lăsat să percheziţioneze un pasager din maşina interlopului, să-i caute acestuia în portbagaj, să-i însoţească la Medicina Legală, pentru recoltarea de probe biologice, iar apoi şi în sediul Poliţiei, unde, fiul magnatului Viorel Micula a asistat şi la întocmirea actelor, dar şi la audieri, proceduri supuse unor reglementări stricte, scrie eBihoreanul.

Citește și: Prins cu „cioara vopsită”: cum a vrut să-i păcălească pe polițiști Victor Micula, condamnat la doi ani de închisoare

În cazul lui Ovidiu Vaida, care a fost acuzat de complicitate la uzurpare de calităţi oficiale cu privire la episodul cu Micula echipat în polițist, procesul a fost disjuns și atât el, cât şi Victor Micula, care era inculpat pentru uzurpare de calităţi oficiale, au scăpat de acuzaţii, după ce Tribunalul Bihor a dispus, în 2024, încetarea procesului, pe motiv de prescripţie.

Sentința în cazul lui Victor Micula

Miercuri, 10 septembrie, Tribunalul Bihor a pronunțat sentința în cazul lui Victor Micula și în cazul celor trei polițiști care l-au ajutat, Camelia Erdei, Alin Claudiu Zanca și Claudiu-Mihai Rengle.

Victor Micula a fost achitat pentru o acuzație de instigare la acces ilegal la sistem informatic, potrivit portalului instanţelor de judecată, iar acuzaţia de instigare la divulgarea de informaţii secrete a fost înlăturată prin prescripție, dar a fost condamnat pentru două fapte de acces ilegal la un sistem informatic. Instanța a contopit aceste pedepse cu o condamnare anterioară, din mai 2024, când afaceristul a fost condamnat definitiv la un an şi trei luni de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Oradea, pentru 18 infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi 13 infracţiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din contopirea sentințelor a rezultat o pedeapsă finală de trei ani și o lună de închisoare cu în regim de detenție, plus interzicerea unor drepturi civile pentru doi ani,  potrivit eBihoreanul.

Sentințele primite de polițiști

Pentru acuzaţia de acces ilegal la un sistem informatic, Camelia Erdei a fost achitată, iar pentru infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de servici,  procesul a încetat ca urmare a prescrierii faptei. Totuşi, polițista a fost condamnată la doi ani și opt luni de închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal la sistemul informatic al MAI și interzicerea, timp de doi ani, a dreptului de a ocupa funcții în Poliția Română.

Alin Claudiu Zanca a fost achitat pentru complicitate la instigare la acces ilegal și la divulgare de informaţii secrete (faptele fiind prescrise), dar a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu și i s-a interzis să mai ocupe funcții în Poliție timp de doi ani.

Fostul polițist Claudiu-Mihai Rengle, acum pensionar, a fost condamnat la  trei ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, cu interdicția de a mai ocupa funcții publice timp de doi ani.

Inculpaţii au fost obligaţi să plătească statului cheltuieli judiciare între 3.000 şi 5.000 de lei fiecare.

Hotărârea Tribunalului Bihor nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile, cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.

Oradea

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Detaliul STRANIU legat de satul Wyryki Kolonia din Polonia, locul unde a căzut o dronă rusească peste o casă
gandul.ro
image
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
mediafax.ro
image
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala
fanatik.ro
image
VIDEO. Gest sfidător al lui Alexandru Bălan, arestat pentru spionaj în favoarea Belarusului
libertatea.ro
image
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Ce a făcut după ce ”a bombardat” cu mesaje o femeie căsătorită! ”Poate e disperat”. La 22 de ani, are 14.000.000 $ în cont
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Familia Regală, în mijlocul unui scandal uriaş! Prinţul a recunoscut că are un băiat din flori: 'Mama mi-a zis că tatăl meu este...
playtech.ro
image
Legea care va permite consumul de bere pe stadioanele din România intră în linie dreaptă. Ce modificări au fost aduse și când ar putea fi adoptată
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
A murit Livia Trancă! Când va avea loc înmormântarea
kanald.ro
image
Se pregătește taxă de 16% pe banii românilor la depozite bancare, restricții la...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Peste 34.000 de locuri de muncă în România și străinătate. Se caută urgent mai multe meserii
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
Catherine Zeta Jones foto Profimedia jpg
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!