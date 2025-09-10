Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date MAI

Tribunalul Bihor l-a condamnat pe Victor Micula, fiul magnatului Viorel Micula, la trei ani şi o lună de închisoare cu executare pentru accesarea ilegală a bazelor de date ale MAI şi alte infracţiuni informatice, potrivit eBihoreanul.

Trei dintre polițiști care l-au ajutat au primit, la rândul lor pedepse cu executare. Hotărârea Tribunalului Bihor nu este însă definitivă.

Un dosar cu acuzații grave

Este vorba despre dosarul în care Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor l-a trimis în instanță pe Victor Micula pentru instigare la acces ilegal la un sistem informatic, instigare la divulgarea informaţiilor secrete de serviciu sau nepublice şi două fapte de acces ilegal la un sistem informatic, dosar în care au fost trimişi în judecată și patru poliţişti, toţi agenţi din cadrul Poliţiei Municipiului Oradea: Ovidiu Vaida, Claudiu Rengle, Camelia Erdei şi Alin Claudiu Zanca.

Ancheta, care a început ca urmare a unei sesizări din oficiu a poliţiştilor DGA Bihor, a arătat modul în care cei patru poliţişti au devenit părtaşi la faptele de care a fost acuzat Victor Micula.

Polițista Camelia Erdei a fost acuzată că i-a dat informaţii, dar şi că l-a lăsat să acceseze personal baza de date a MAI, în timp ce Alin Zanca şi Claudiu Rengle (pensionat între timp) au fost acuzaţi că au abuzat de funcţii şi l-au scutit de o amendă, atunci când a intrat cu bolidul pe o stradă pietonală din Oradea, punându-i în pericol pe trecători.

Victoraș, „mascat” și îmbrăcat în polițist,

Ovidiu Vaida a fost acuzat că în noaptea de 16/17 noiembrie 2018 l-a luat pe Victoraş într-o acţiune de prindere în flagrant a unui interlop, Alin Mărginean, bănuit că s-a urcat drogat la volan. Pontul fusese dat chiar de Micula, care l-a abordat pe Vaida în timp ce acesta patrula în centrul munucipiului, împreună cu doi poliţişti locali.

Agentul l-a invitat lângă el în autospeciala Poliţiei, cerându-le poliţiştilor locali să stea pe bancheta din spate, apoi a pornit în urmărirea lui Mărginean, pe care l-au găsit pe strada Avram Iancu.

Ovidiu Vaida i-a dat lui Micula geaca de poliţist şi o cagulă şi, de faţă cu un echipaj de mascaţi, l-a lăsat să percheziţioneze un pasager din maşina interlopului, să-i caute acestuia în portbagaj, să-i însoţească la Medicina Legală, pentru recoltarea de probe biologice, iar apoi şi în sediul Poliţiei, unde, fiul magnatului Viorel Micula a asistat şi la întocmirea actelor, dar şi la audieri, proceduri supuse unor reglementări stricte, scrie eBihoreanul.

În cazul lui Ovidiu Vaida, care a fost acuzat de complicitate la uzurpare de calităţi oficiale cu privire la episodul cu Micula echipat în polițist, procesul a fost disjuns și atât el, cât şi Victor Micula, care era inculpat pentru uzurpare de calităţi oficiale, au scăpat de acuzaţii, după ce Tribunalul Bihor a dispus, în 2024, încetarea procesului, pe motiv de prescripţie.

Sentința în cazul lui Victor Micula

Miercuri, 10 septembrie, Tribunalul Bihor a pronunțat sentința în cazul lui Victor Micula și în cazul celor trei polițiști care l-au ajutat, Camelia Erdei, Alin Claudiu Zanca și Claudiu-Mihai Rengle.

Victor Micula a fost achitat pentru o acuzație de instigare la acces ilegal la sistem informatic, potrivit portalului instanţelor de judecată, iar acuzaţia de instigare la divulgarea de informaţii secrete a fost înlăturată prin prescripție, dar a fost condamnat pentru două fapte de acces ilegal la un sistem informatic. Instanța a contopit aceste pedepse cu o condamnare anterioară, din mai 2024, când afaceristul a fost condamnat definitiv la un an şi trei luni de închisoare cu suspendare de Curtea de Apel Oradea, pentru 18 infracţiuni de nerespectare a regimului armelor şi muniţiilor şi 13 infracţiuni de instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Din contopirea sentințelor a rezultat o pedeapsă finală de trei ani și o lună de închisoare cu în regim de detenție, plus interzicerea unor drepturi civile pentru doi ani, potrivit eBihoreanul.

Sentințele primite de polițiști

Pentru acuzaţia de acces ilegal la un sistem informatic, Camelia Erdei a fost achitată, iar pentru infracţiunea de divulgare a informaţiilor secrete de servici, procesul a încetat ca urmare a prescrierii faptei. Totuşi, polițista a fost condamnată la doi ani și opt luni de închisoare cu executare pentru complicitate la acces ilegal la sistemul informatic al MAI și interzicerea, timp de doi ani, a dreptului de a ocupa funcții în Poliția Română.

Alin Claudiu Zanca a fost achitat pentru complicitate la instigare la acces ilegal și la divulgare de informaţii secrete (faptele fiind prescrise), dar a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu și i s-a interzis să mai ocupe funcții în Poliție timp de doi ani.

Fostul polițist Claudiu-Mihai Rengle, acum pensionar, a fost condamnat la trei ani de închisoare cu executare pentru abuz în serviciu, cu interdicția de a mai ocupa funcții publice timp de doi ani.

Inculpaţii au fost obligaţi să plătească statului cheltuieli judiciare între 3.000 şi 5.000 de lei fiecare.

Hotărârea Tribunalului Bihor nu este definitivă și poate fi atacată în termen de 10 zile, cu apel, care se va judeca la Curtea de Apel Oradea.