Judecătorii i-au respins cererea de scutire lui Victor Micula. Milionarul este obligat să presteze muncă în folosul comunității

Tribunalul Bihor i-a respins cererea de scutire lui Victor Micula, care este obligat să presteze cele 90 de zile de muncă neremunerată la care a fost condamnat.

Decizia a fost luată luni, 16 iunie, în procesul deschis în ianuarie, acest an, de Serviciul de Probațiune Bihor, care a cerut scutirea lui Micula de muncă, pe motiv că ar fi inapt, „pentru că suferă de mai multe boli, care necesită în continuare tratament”, scrie Bihoreanul.

Consilierii Serviciului de Probațiune Bihor au acceptat să discute cu avocații în locul condamnatului și chiar să-i „programeze” vizitele la sediu.

În aprilie, Judecătoria Oradea a respins cererea de scutire a lui Victor Micula de la prestarea celor 90 de zile în folosul comunității.

Verdictul a fost pronunţat, luni, 14 aprilie, în procesul declanşat de Serviciul de probaţiune Bihor pentru anularea obligaţiei instituite în cazul lui Micula junior de judecătorii Curţii de Apel Oradea, care l-au condamnat definitiv în mai 2024, la 1 an și 3 luni cu suspendare, plus 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității - la Primăria Oradea sau la Mănăstirea Sfintei Cruci - în dosarul în care a fost acuzat de nerespectarea regimului armelor și munițiilor și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acuzaţiile vizau, pe de o parte, incidentul din 2019, când Victor Micula a tras cu o armă de asalt pe un pod din Oradea, armă care, după cum au aflat ulterior procurorii, era o pușcă letală semiautomată, iar pe de altă parte, faptul că, după respectivul episod, acesta a continuat să încalce legea, în perioada 30 aprilie - 29 mai 2019 cumpărând 10 arme și sute de cartușe, în valoare de 40.000 euro, prin intermediul șoferului său, Sergiu Gabriel Hava, care deținea permis de port-armă.