Vineri, 14 Noiembrie 2025
Un „amiral" impostor a fost arestat după ce a defilat la o importantă ceremonie militară. A salutat regulamentar și s-a așezat în rândul personalităților fără a fi deranjat

Un presupus „amiral” fals a fost arestat după ce a fost acuzat că a purtat uniforma și medaliile unui ofițer naval de rang înalt la o ceremonie de Ziua Comemorării.

Bărbatul a fost surprins la ceremonia de Ziua Comemorării FOTO X / Mike Alderson
Bărbatul a fost surprins la ceremonia de Ziua Comemorării FOTO X / Mike Alderson

Bărbatul a stârnit indignare la final de săptămână, după ce ar fi fost fotografiat îmbrăcat într-o uniformă de contraamiral în timp ce depunea coroane la cenotaf din Llandudno, în nordul Țării Galilor, scrie Daily Mail.

Internauții au devenit suspicioși când au observat individul îmbrăcat în uniformă de contraamiral, cu 12 medalii prinse pe sacou.

Însă două dintre acestea – prestigiosul Distinguished Service Order (DSO) și Queen’s Volunteer Reserves Medal – au ridicat cele mai multe semne de întrebare. Nu se cunoaște vreun militar căruia să-i fi fost conferite ambele distincții.

Acum, poliția a arestat un bărbat de 64 de ani, din Harlech, în baza Uniforms Act 1984, în legătură cu un incident petrecut pe 9 noiembrie. Bărbatul a fost văzut mărșăluind spre monumentul eroilor, salutând și luând loc lângă invitații VIP la evenimentul dedicat eroilor britanici căzuți la datorie.

„Vânătorii de impostori” au ridicat semnalul de alarmă

Alerta a venit când un grup de pasionați militari, Walter Mitty Hunters Club, nu a reușit să găsească nicio urmă în registre privind medaliile afișate de bărbat.

Comisarul-șef Trystan Bevan a declarat: „Investigația noastră este în desfășurare. Putem confirma că, în urma unei percheziții efectuate astăzi la domiciliul bărbatului, au fost recuperate o uniformă navală și mai multe medalii. Vom oferi actualizări atunci când vor fi disponibile.”

Consiliul local din Llandudno, organizatorul evenimentului, a confirmat că nu avea cunoștință de prezența bărbatului și că acesta nu figura pe lista de invitați. Când a fost întrebat de către maestrul de ceremonii cine este, bărbatul ar fi pretins că îl reprezintă pe Lordul Locotenent din Clwyd.

Greg Robbins, președintele comitetului civic al consiliului, a spus că maestrul de ceremonii l-a confruntat pe bărbat. Cu toate acestea, organizatorii au rămas, spune el, „cu puține opțiuni, fiind nevoiți să îl accepte în ceremonia de depunere a coroanelor”.

„Cel mai important lucru la ceremoniile de Ziua Comemorării este ca acestea să se desfășoare cu demnitatea cuvenită, iar aceasta a fost”, a declarat el pentru BBC. „Individul nu a perturbat ceremonia, dar dorim să aflăm cine este și vom colabora cu Ministerul Apărării în cadrul anchetei.”

Arestat pentru folosirea ilegală a uniformei militare

Un purtător de cuvânt al Poliției din Țara Galilor de Nord a transmis: „Un bărbat de 64 de ani a fost arestat în legătură cu un incident petrecut la ceremonia de Ziua Comemorării din Llandudno, pe 9 noiembrie. Fotografii distribuite pe scară largă în presă și pe rețelele sociale arată un bărbat purtând uniforma și medaliile unui ofițer naval de rang înalt în timpul ceremoniei de depunere a coroanelor. Bărbatul, care locuiește în zona Harlech, a fost reținut pentru infracțiuni privind folosirea ilegală a uniformelor militare.”

Un purtător de cuvânt al Marinei Regale a subliniat: „Impersonarea unui ofițer naval este insultătoare pentru oricine are legătură cu serviciul militar și poate constitui o infracțiune. Nimic nu ar trebui să umbrească solemnitatea Zilei Recunoștinței, care este un moment de reflecție pentru membrii familiei Marinei Regale și o ocazie pentru comunitățile din Regatul Unit să aducă un omagiu celor care au servit sau servesc țara.”

Europa

