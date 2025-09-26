Crispy de pui crud, servit elevilor unui liceu din Oradea. Părinții sunt revoltați: „Nu vreau să mai plătesc pentru prânzul acesta”

O situație gravă s-a petrecut la Liceul Greco-Catolic din Oradea, unde elevilor li s-a servit crispy de pui crud. Incidentul a stârnit indignarea părinților, care și-au retras copiii de la cantină: „Nu am putut risca și fiul meu să mănânce carne insuficient gătită. Este inacceptabil”.

„Nu recomand și nici nu doresc să plătesc prânzul pentru fiul meu la această firmă, care de ani de zile servește mâncare alterată copiilor noștri”, a reclamat o mamă pe Facebook, postând și o fotografie cu bucățile de carne crudă.

Directoarea liceului, Antonia Nica, a explicat că incidentul a fost determinat de mai mulți factori, scrie bihoreanul.

„Învățătoarele trebuie să anunțe zilnic, până cel târziu la ora 9.30 dimineața, numărul elevilor care vor lua masa de prânz. În această zi, învățătoarea clasei respective de-a IV-a a uitat să transmită informația. Nici reprezentanții cantinei nu au verificat, iar porțiile nu erau pregătite pentru clasa respectivă”, a declarat Nica.

Potrivit publicației citate, în momentul în care două clase au intrat în cantină, personalul firmei Trattoria Seminarii SRL, administrată de Episcopia Greco-Catolică, a realizat că nu mai există mâncare pentru toți elevii.

„Au pornit rapid cuptoarele și au pus bucățile de carne la gătit. Mai departe, nu știu exact ce s-a întâmplat, cert este că nu le-au verificat corespunzător. S-a văzut când copiii au început să le taie și atunci s-a oprit masa. Dar nu a mâncat nimeni carne crudă”, a precizat directoarea.

Șase părinți au decis să își retragă copiii de la cantină, alegând să le pregătească pachețele pentru școală.

„Având în vedere că stau la ore până la ora 16, nu am putut risca ca fiul meu să mănânce carne insuficient gătită. Este inacceptabil ca așa ceva să se întâmple într-o școală”, a declarat un părinte nemulțumit.

Firma de catering și-a recunoscut greșeala și și-a cerut scuze.

„A fost o situație neprevăzută, la care s-a adăugat neatenția angajaților de a nu verifica corect mâncarea. Ne cerem iertare și promitem să fim mult mai vigilenți”, se arată în adresa transmisă de administratorul firmei, preotul Eduard Roman.

Autoritățile au intervenit rapid: Protecția Consumatorului, Direcția de Sănătate Publică și Direcția Sanitar-Veterinară au verificat cantina, iar societatea a primit două avertismente și o amendă de 1.000 de lei pentru produse expirate aflate în stoc.

„A fost o întâmplare, nu o chestiune intenționată, și, din fericire, nu au existat urmări grave. Nu consider că avem motive să reziliem contractul”, a mai spus directoarea Nica.