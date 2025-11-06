search
Joi, 6 Noiembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiAlegeri Primăria București 2025

Primarul unei comune din Bihor, în conflict cu un afacerist care i-a dat bani în campanie. „El nu a încetat să-mi mai ceară bani și după ce a fost ales”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Primarul unei comune din Bihor a ajuns în conflict cu un afacerist care i-a dat bani în campanie. Edilul l-a amendat pe patronul-sponsor, care ripostează acuzându-l că e persecutat fiindcă a refuzat să mai „cotizeze” la politician.

Dan Precup/FOTO: Facebook
Dan Precup/FOTO: Facebook

Consiliul Județean Bihor a primit o reclamație luna trecută de la primarul comunei Bratca, Dan Precup, potrivit căreia, la parterul unui bloc din centrul localității, funcționează un bar al cărui proprietar a ridicat o terasă în fața localului fără autorizație. Deoarece trotuarul mărginește DJ 764D Bratca – Damiș – Roșia, primarul cere administrației județene să „ia măsuri” pentru sancționarea proprietarului și desființarea terasei, potrivit Bihoreanul.

Cu toate acestea, potrivit legii, autoritatea care trebuie să le aplice în localitate este Primăria, prin propriul compartiment de urbanism, care are atribuții în legătură cu Legea 50/1991 a construcțiilor.

De altfel, sub semnătura președintelui Mircea Mălan și a arhitectului-șef Ioana Filip, CJ Bihor i-a și răspuns: „Asigurarea serviciilor de urbanism pentru lucrările care se realizează pe teritoriul administrativ al comunei și luarea măsurilor care se impun în situația dată este de competența instituției dvs. Drept urmare, vă solicităm luarea de urgență a măsurilor care se impun”.

Pe scurt, Primăria Bratca să sancționeze contravenientul și să dispună desființarea construcției neautorizate.

Primarul Dan Precup ezită să sancționeze barul Royal King Club din Bratca, deținut de afaceristul Cristian Vereș, care l-a sprijinit financiar în campanie. Localul funcționează într-un spațiu închiriat la parterul unui bloc, iar în 2024 firma lui Vereș încheiase un contract cu primăria pentru utilizarea trotuarului, contra unei taxe modice.

În martie, noul primar a refuzat să prelungească înțelegerea și a cerut Consiliului Local să decidă prin vot secret, o procedură neobișnuită.

În toamnă, Primăria i-a cerut lui Vereș să ridice mesele și scaunele, iar pe 15 septembrie i-a suspendat activitatea cafenelei pentru 10 zile, invocând reclamații de la vecini. În loc să se conformeze complet, Vereș a ridicat o terasă pe structură ușoară din lemn în fața barului.

Pe 26 septembrie primarul i-a cerut să sisteze lucrările neautorizate, iar pe 9 octombrie afaceristul a solicitat certificatul de urbanism pentru „intrarea în legalitate”, cerere refuzată în aceeași zi.

Pe 20 octombrie, primarul i-a dat o amendă de 1.000 lei și i-a somat să desființeze terasa până pe 10 noiembrie, altfel va fi demolată de Primărie.

Primarul Precup a cerut Consiliului Local vot secret, explicând că „problema a fost complicată”.

Opt locatari s-au plâns în mai multe rânduri că barul le perturbă liniștea și siguranța, acuzând că Vereș îi amenință telefonic sau prin intermediari și că, în august, clienți ai barului au fost instigați să vină în curtea blocului pentru a-i bate.

Cum răspunde patronul

Patronul cafenelei susține că, de fapt, Precup îl persecută și se folosește de locatarii blocului, pe care chiar el „i-a ațâțat” împotriva lui, iar asta după ce în campanie a contribuit cu bani și muncă de lămurire la alegerea primarului.

„M-a rugat să-l ajut și i-am dat 10.000 de lei. În plus, am și vorbit cu oameni să-l voteze”, spune afaceristul.

Vereș susține că primarul i-a cerut bani și după ce a fost ales, iar când a refuzat să mai contribuie, edilul s-a întors împotriva lui. Afaceristul a cerut apoi înapoi banii dați în campanie.

„El nu a încetat să-mi mai ceară bani și după ce a fost ales, a crezut că o să-i tot dau. La un moment dat, auzise că am cumpărat un teren cu 360.000 de euro și și-o fi zis «hai, că are, îi mai cer la fraier». De Crăciun mi-a cerut ca să facă pachete pentru copii, i-am zis că nu am.

Apoi, mi-a mai cerut să ducă la ceva familii nevoiașe, bla-bla, și i-am zis că i-am dat destul în campanie. De atunci, gata: nu mi-a mai cerut, dar nici n-a mai fost interesat de persoana mea”, zice Vereș.

Primarul recunoaște că Vereș l-a ajutat cu finanțarea campaniei, dar afirmă că niciodată nu i-a promis să-i protejeze interesele ori să facă ilegalități. Mai mult, în vara asta i-a returnat „sponsorizarea”, ca să nu fie bănuit de cine știe ce legături nelalocul lor.

Nu de-aia am fost ales, să nu respect legea pentru unul sau altul. După ce oamenii au făcut reclamații, a trebuit să iau măsuri”, zice edilul, subliniind că i-a înapoiat banii afaceristului.

„Acum vreo trei luni mi i-a cerut și, a doua zi, de față cu un martor, i-am dat 2.000 de euro cash”.

Vereș acuză că primarul s-a concentrat doar asupra lui, în timp ce și alți patroni și-au făcut terase neautorizate fără să fie deranjați. Precup recunoaște că nu i-a amendat pe ceilalți, dar promite că „pe speța asta, o să le desființăm pe toate”.

Oradea

Top articole

Ghid de cumpărături

Partenerii noștri

image
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în biroul său. Edilul spune că sunt făcute cu AI
digi24.ro
image
CTP: „Georgescu spune că el este Lupul – cel care sfâșie Mielul. Lupul lui Dumnezeu!”
stirileprotv.ro
image
Programul Rabla 2025 începe de joi, 6 noiembrie 2025, pentru persoanele fizice. Până când se pot face înscrierile
gandul.ro
image
Aproape 19.000 de consumatori rămân joi fără gaze în sectorul 4 din București
mediafax.ro
image
Mircea Sandu s-a mutat cu familia în Franța și a spus de ce preferă să trăiască acolo: „Utilitățile sunt mai ieftine”. De câte ori pe an mai vine în România
fanatik.ro
image
Anamaria Gavrilă, șefa POT, și-a bătut joc de Marian Ceaușescu pe stradă: „De ce vorbești sacadat?”
libertatea.ro
image
Statul cere cetățenilor să respecte o lege pe care chiar instituțiile sale o încalcă. Primar: „Sunteți de la Poliție? Păi, atunci?”
digi24.ro
image
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
gsp.ro
image
David Beckham a reacționat, după ce Victoria și-a schimbat numele, la 51 de ani
digisport.ro
image
Procurorii DNA dinamitează o întreagă organizație PNL: Linia de foc duce direct către vârful partidului
stiripesurse.ro
image
O furtună geomagnetică puternică ar putea lovi planeta în următoarele ore. La ce să ne așteptăm
antena3.ro
image
Probleme pentru clienţi după fuziunea First Bank - Intesa Sanpaolo. Au rămas fără acces la bani
observatornews.ro
image
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
cancan.ro
image
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
prosport.ro
image
Produsul viral de la Lidl pe care toată lumea vrea să îl încerce. Costă doar 10 lei şi este gata de mâncat în câteva minute
playtech.ro
image
Gigi Becali, decizie radicală la FCSB: „Nu mai aduc asemenea jucători și nu e vorba despre discriminare”. Ce s-a întâmplat cu amenda de 20.000 de euro. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
digisport.ro
image
Se pregătește ceva major: Întâlnire ultra-secretă, la cel mai înalt nivel din Europa. Inclusiv telefoanele vor fi interzise
stiripesurse.ro
image
Doliu în Familia Regală Britanică! A MURIT după ce a căzut de la o înălțime de 30 de metri
kanald.ro
image
Telefoanele mobile vor dispărea. Când spune Elon Musk că se va întampla și...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre starea lui Horia Moculescu, la scurt timp după ce a ajuns pe secția ATI: „Problemele, din păcate, își spun cuvântul...”
wowbiz.ro
image
Nicușor Dan, îngrozit de vestea tristă pe care a primit-o. Președintele a ținut să transmită un mesaj de condoleanțe: A fost un model de echilibru și noblețe sufletească
romaniatv.net
image
Noua platformă informatică a CNAS. Anunț important pentru pacienți și medici
mediaflux.ro
image
Mircea Sandu s-a mutat definitiv în Franța » Comparație cu România: „Nu este gaz acolo. Știți cât costă hrana?”
gsp.ro
image
Ce i-a provocat unei jurnaliste cancer intestinal la 44 de ani? Nu fuma, nu bea și avea o greutate normală
actualitate.net
image
Răsturnare de situație în cazul morții Andreei Cuciuc. Ce ascundea familia? Acuzații și dezvăluiri incredibile despre moartea adolescentei la Balul Bobocilor. La ce presiuni a fost supusă familia
actualitate.net
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”
click.ro
image
Dezvăluirile lui Rică Răducanu despre regretatul antrenor Emeric Ienei: „Nu era de-ai noștri, cu femeile și cu paharul”. Cum o răsfăța pe Vasilica Tastaman, prima lui soție?
click.ro
image
Zodiile care vor înflori înainte de Crăciun. Vor avea noroc la bani, noroc în dragoste și oportunități la locul de muncă
click.ro
Kate și William în negru 1, Getty jpg
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare
okmagazine.ro
Vinete in sos de rosii picant Sursa foto shutterstock 1783803362 jpg
Vinete în sos de roșii picant. Reţeta care îți salvează cina
clickpentrufemei.ro
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici (© Shutterstock)
Racheta de croazieră Tomahawk, coșmarul planificatorilor militari sovietici
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine a fost actrița de-o frumusețe răpitoare care i-a dăruit lui Emeric Ienei doi copii. Legendarul antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare
image
Ce sacrificiu a făcut Monica Bîrlădeanu după căsătoria cu Valeriu Gheorghiță: „Mă trezesc foarte umflată, nu dorm bine”

OK! Magazine

image
Moartea fulgerătoare a lovit la doar 45 de ani, Prințul William e în doliu! Detalii tulburătoare

Click! Pentru femei

image
Lună plină în zodia Taur. Cum te afectează Superluna Castorului în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Cancer gastric: 5 simptome „inofensive” care nu trebuie ignorate