Primarul unei comune din Bihor, în conflict cu un afacerist care i-a dat bani în campanie. „El nu a încetat să-mi mai ceară bani și după ce a fost ales”

Primarul unei comune din Bihor a ajuns în conflict cu un afacerist care i-a dat bani în campanie. Edilul l-a amendat pe patronul-sponsor, care ripostează acuzându-l că e persecutat fiindcă a refuzat să mai „cotizeze” la politician.

Consiliul Județean Bihor a primit o reclamație luna trecută de la primarul comunei Bratca, Dan Precup, potrivit căreia, la parterul unui bloc din centrul localității, funcționează un bar al cărui proprietar a ridicat o terasă în fața localului fără autorizație. Deoarece trotuarul mărginește DJ 764D Bratca – Damiș – Roșia, primarul cere administrației județene să „ia măsuri” pentru sancționarea proprietarului și desființarea terasei, potrivit Bihoreanul.

Cu toate acestea, potrivit legii, autoritatea care trebuie să le aplice în localitate este Primăria, prin propriul compartiment de urbanism, care are atribuții în legătură cu Legea 50/1991 a construcțiilor.

De altfel, sub semnătura președintelui Mircea Mălan și a arhitectului-șef Ioana Filip, CJ Bihor i-a și răspuns: „Asigurarea serviciilor de urbanism pentru lucrările care se realizează pe teritoriul administrativ al comunei și luarea măsurilor care se impun în situația dată este de competența instituției dvs. Drept urmare, vă solicităm luarea de urgență a măsurilor care se impun”.

Pe scurt, Primăria Bratca să sancționeze contravenientul și să dispună desființarea construcției neautorizate.

Primarul Dan Precup ezită să sancționeze barul Royal King Club din Bratca, deținut de afaceristul Cristian Vereș, care l-a sprijinit financiar în campanie. Localul funcționează într-un spațiu închiriat la parterul unui bloc, iar în 2024 firma lui Vereș încheiase un contract cu primăria pentru utilizarea trotuarului, contra unei taxe modice.

În martie, noul primar a refuzat să prelungească înțelegerea și a cerut Consiliului Local să decidă prin vot secret, o procedură neobișnuită.

În toamnă, Primăria i-a cerut lui Vereș să ridice mesele și scaunele, iar pe 15 septembrie i-a suspendat activitatea cafenelei pentru 10 zile, invocând reclamații de la vecini. În loc să se conformeze complet, Vereș a ridicat o terasă pe structură ușoară din lemn în fața barului.

Pe 26 septembrie primarul i-a cerut să sisteze lucrările neautorizate, iar pe 9 octombrie afaceristul a solicitat certificatul de urbanism pentru „intrarea în legalitate”, cerere refuzată în aceeași zi.

Pe 20 octombrie, primarul i-a dat o amendă de 1.000 lei și i-a somat să desființeze terasa până pe 10 noiembrie, altfel va fi demolată de Primărie.

Primarul Precup a cerut Consiliului Local vot secret, explicând că „problema a fost complicată”.

Opt locatari s-au plâns în mai multe rânduri că barul le perturbă liniștea și siguranța, acuzând că Vereș îi amenință telefonic sau prin intermediari și că, în august, clienți ai barului au fost instigați să vină în curtea blocului pentru a-i bate.

Cum răspunde patronul

Patronul cafenelei susține că, de fapt, Precup îl persecută și se folosește de locatarii blocului, pe care chiar el „i-a ațâțat” împotriva lui, iar asta după ce în campanie a contribuit cu bani și muncă de lămurire la alegerea primarului.

„M-a rugat să-l ajut și i-am dat 10.000 de lei. În plus, am și vorbit cu oameni să-l voteze”, spune afaceristul.

Vereș susține că primarul i-a cerut bani și după ce a fost ales, iar când a refuzat să mai contribuie, edilul s-a întors împotriva lui. Afaceristul a cerut apoi înapoi banii dați în campanie.

„El nu a încetat să-mi mai ceară bani și după ce a fost ales, a crezut că o să-i tot dau. La un moment dat, auzise că am cumpărat un teren cu 360.000 de euro și și-o fi zis «hai, că are, îi mai cer la fraier». De Crăciun mi-a cerut ca să facă pachete pentru copii, i-am zis că nu am.

Apoi, mi-a mai cerut să ducă la ceva familii nevoiașe, bla-bla, și i-am zis că i-am dat destul în campanie. De atunci, gata: nu mi-a mai cerut, dar nici n-a mai fost interesat de persoana mea”, zice Vereș.

Primarul recunoaște că Vereș l-a ajutat cu finanțarea campaniei, dar afirmă că niciodată nu i-a promis să-i protejeze interesele ori să facă ilegalități. Mai mult, în vara asta i-a returnat „sponsorizarea”, ca să nu fie bănuit de cine știe ce legături nelalocul lor.

„Nu de-aia am fost ales, să nu respect legea pentru unul sau altul. După ce oamenii au făcut reclamații, a trebuit să iau măsuri”, zice edilul, subliniind că i-a înapoiat banii afaceristului.

„Acum vreo trei luni mi i-a cerut și, a doua zi, de față cu un martor, i-am dat 2.000 de euro cash”.

Vereș acuză că primarul s-a concentrat doar asupra lui, în timp ce și alți patroni și-au făcut terase neautorizate fără să fie deranjați. Precup recunoaște că nu i-a amendat pe ceilalți, dar promite că „pe speța asta, o să le desființăm pe toate”.