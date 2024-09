Adrian Minune fusese invitați să cânte la un club din Vaslui, timp de 50 de minute, dar după 20 de minute a fost oprit de patron.

La sfârșitul săptămânii trecute, Adrian Minune a cântat într-un club din Vaslui, unde fusese invitat pentru un spectacol de 50 de minute. Aproape de jumătatea show-ului, pe scenă a urcat însă patronul localului, cerându-i manelistului să respecte regulile, în sensul să nu accepte dedicații din partea mulțimii.

Fără să-l cunoască pe patron, Adrian Minune i-a spus acestuia „nu te supăra, ai greșit scena, băiatul meu. Cine ești?”. Ulterior, Minune le-a spus spectatorilor că nu mai ia dedicații, pentru că „a fost foarte bine plătit”.

„Noi am convenit de la început că nu are voie să primească bani și dedicații. Tot respectul pentru Adrian Minune, e un artist de la care ai pretenții, dat fiind că este scump să-l chemi la un eveniment. Noi am convenit de la început că nu are voie să primească bani și dedicații, nu voiam ca anumite personaje să monopolizeze evenimentul, pentru că noi voiam să fie un spectacol pentru toată lumea”, a zis Florin Pârgaru, patronul clubului, pentru vremeanoua.ro

Acesta a mai spus că a fost nevoit să-l dea jos de pe scenă pe Minune pentru că nu s-a ridicat la așteptările sperate.

„La un moment dat, m-am dus și i-am zis ”dacă nu te conformezi și nu cânți un program frumos, așa cum este și normal, să știi că voi fi nevoit să te cobor de pe scenă și să preia DJ-ul atribuțiile”. Speculând momentul și profitând de faptul că oamenii erau încălziți, el a întrebat: doriți să vă mai cânt? Patronul spune că nu trebuie să vă mai cânt”, a mai povestit acesta.

În final, Adrian Minune a fost dat jos de pe scenă, după doar 20 de minute.

Adrian Minune a transmis ulterior că nu și-a finalizat programul artistic și i-a îndemnat și spectatori să ceară înapoi banii pe bilete.

„Băi, băieți, aseară, unde ați fost la locația aceea unde patronul nu avea talpă, nu avea toc, nu avea absolut nimic… Vă rog frumos să vă cereți banii înapoi. Dumneavoastră ați plătit suma de 110 lei, după 25 de minute mi-a spus că de ce strigă sala ”hei!”. Ca să vedeți cât de incult este. Cereți-vă bani înapoi!”, a spus cântărețul de manele.