Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
„Nimeni nu se aștepta”. Ultima zi din viața lui Eduard, copilul de 13 ani care s-a aruncat de pe un bloc cu 8 etaje din Oradea

Publicat:

Eduard, copilul în vârstă de 13 ani care a șocat întreaga comunitate din Oradea după ce, luni dimineață, s-a aruncat de pe terasa unui bloc cu 8 etaje din oraș, nu a lăsat să se întrevadă că ar avea un plan atât de dramatic. Cu doar o zi înainte de tragedie, adolescentul a petrecut timp alături de prieteni, iar un gest aparent banal avea să capete, ulterior, o semnificație tulburătoare, notează ebihoreanul.ro.

Tristețea, confuzia, furia pot fi semne ale unor probleme mai grave. FOTO Shutterstock
Tristețea, confuzia, furia pot fi semne ale unor probleme mai grave. FOTO Shutterstock

Potrivit informațiilor obținute din anturajul său, duminică după-amiază, Eduard a ieșit cu mai mulți prieteni în centrul Oradiei, unde le-a făcut cinste acestora cu șhaorma. Nimic nu părea să anunțe tragedia care avea să se producă a doua zi.

„Din ce am aflat de la prieteni de-ai lui, duminică după-amiază a ieșit cu mai mulți prieteni pe strada Vasile Alecsandri și le-a făcut cinste cu șhaorma. Nimeni nu se aștepta, însă, ca a doua zi să se întâmple această tragedie”, a declarat pentru BIHOREANUL un cadru didactic de la Colegiul „Onisifor Ghibu”, unitatea de învățământ unde Eduard era elev.

A plecat de acasă fără telefon și fără ghiozdan

Surse apropiate anchetei arată că adolescentul a plecat luni dimineață de acasă îmbrăcat în uniforma școlii, însă fără telefon și fără ghiozdan. Deși părea că se îndreaptă spre cursuri, Eduard nu a ajuns la școală.

Tatăl băiatului a fost alertat după ce a primit un mesaj privind absența copilului la prima oră. Pentru că telefonul lui Eduard se afla acasă, iar băiatul nu putea fi contactat, bărbatul s-a dus la colegiu. Abia mai târziu, când Poliția l-a chemat pe strada Eforiei, în apropierea locului tragediei, a aflat ce s-a întâmplat cu fiul său.

Locul era cunoscut de mai mulți adolescenți

Prietenii lui Eduard știau de terasa blocului din cartierul Grandhill, de pe strada Eforiei. Adolescentul mai urcase acolo și în trecut, împreună cu alți tineri. Deși niciunul dintre ei nu locuia în imobil, aceștia cunoșteau codul de acces, care le permitea să ajungă pe acoperișul clădirii.

Cum au aflat adolescenții de acest loc nu este clar, iar circumstanțele exacte ale tragediei sunt în continuare analizate de anchetatori.

„Era un copil vesel, cu rezultate bune la învățătură”

Profesorii și cei care l-au cunoscut pe Eduard spun că este greu de explicat ce l-ar fi putut determina să recurgă la un asemenea gest. Adolescentul avea note bune, nu era cunoscut ca având probleme disciplinare și nu părea afectat de conflicte majore.

„Era o fire veselă, cu zâmbetul pe buze, nu se plângea de nimic”, spun cadrele didactice, care exclud varianta bullyingului sau a unor provocări periculoase din mediul online.

Totuși, profesorii atrag atenția asupra unui fenomen îngrijorător: la postările apărute pe TikTok despre dispariția lui Eduard, mai mulți adolescenți au scris, în comentarii, mesaje de tipul „urmează și ei”.

Eduard era singur la părinți și, potrivit apropiaților, avea o relație bună cu familia sa. Părinții erau implicați în viața copilului, iar adolescentului nu îi lipsea nimic din punct de vedere material.

Marea lui pasiune era mersul pe bicicletă. Avea o bicicletă pe care o îndrăgea foarte mult, iar în zilele următoare, mai mulți prieteni plănuiesc să se adune cu bicicletele într-o zonă publică din Oradea, pentru a-i cinsti memoria.

Marți, în clasa în care învăța, colegii lui Eduard, profund afectați, au aprins lumânări, au adus flori și fotografii, în memoria celui care le-a fost prieten și coleg.

Oradea

