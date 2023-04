Grădina Urbană din Oradea, război de milioane de euro între samsarii imobiliari şi primărie

Primăria Oradea a plătit samsarilor imobiliari până acum 2,3 milioane euro din banii orădenilor, ca să cumpere 2 hectare din totalul de 6,8 hectare de teren pentru a amenaja Grădina Urbană Nufărul, cel mai mare parc din municipiu.

Este o sumă uriaşă pentru un maidan cu bălării, dar e singura modalitate prin care administraţia locală poate să după la capăt proiectul de a transforma zona în cel mai mare parc din oraş.

Război pentru teren

Ideea realizării unei zone de agrement, cu zone de odihnă, sport şi agrement în cartierul Nufărul, situat la ieşirea din Oradea spre Băile Felix, datează de peste un deceniu. Problema a fost că administraţia locală a amânat cu anii proiectul iar terenurile au ajuns pe mâinile unor samsari imobiliari cu care Primăria se judecă prin instanţă de peste un deceniu. „Ne-ar fi fost uşor să abandonăm, să-i lăsăm să construiască blocuri, dar pentru că oraşul are nevoie de o zonă verde, nu am cedat”, explică primarul municipiului, Florin Birta.

Greşeala care costă

Terenul a fost al statului şi a ajuns în mâinile unor speculanţi imobiliari şi dezvoltatori dintr-o eroare a funcţionarilor din Primărie care, la începutul anilor 2000, l-au trecut în proprietatea oraşului. Municipalitatea voia atunci să intre cu el într-un parteneriat public/privat, pentru construirea unui parc acvatic. Dar afacerea a căzut, însă terenul nu a mai fost repus în patrimoniul public, care legal nu poate fi înstrăinat şi nici nu face obiectul retrocedărilor.

Ca atare, prin Legile fondului funciar, putea fi solicitat, ca o compensare, de către cei nu puteau fi împroprietăriţi pe vechile amplasamente. O perioadă nu l-a vrut nimeni.

Însă din 2008, când Primăria Oradea a început să dezvolte proiectele de dezvoltare în zonă, speculanţii au aflat ponturi de la funcţionari ai Primăriei şi de la angajaţi ai Oficiului de Cadastru care făceau expertize topografice pentru proiecte.

Ei au anticipat câştiguri substanţiale pentru terenurile pe care le puteau lua pe bani de nimic de la cei ce puteau să le obţină în compensare. Cine au fost informatorii speculanţilor nu s-a aflat, la fel cum nu s-a stabilit nici responsabilul pentru pierderea terenului, spune primarul Birta.

În loc de exproprieri, achiziţii

Cert este că, Primăria s-a trezit cu zeci de procese pentru atribuirea de terenuri pe respectivul amplasament. „Au luat adeverinţe de la foştii proprietari, la preţuri derizorii, de 10-15 euro/mp, ştiind că vor obţine mai mult”, spune primarul.

Ca să-i oprească, administraţia locală a încercat toate variantele. A inclus zona în cadastrul verde, cu interdicţia de a construi. Urmarea? Samsarii au pornit noi acţiuni, de astă dată solicitând despăgubiri pentru că nu pot dispune de proprietăţi.

Drept răspuns, Primăria a notat în cărţile funciare o „declaraţie de utilitate publică de interes local”. În replică, samsarii au deschis alte acţiuni, cerând despăgubiri sub forma diferenţei dintre valoarea terenului cu clădiri şi cea a unui parc.

În final, administraţia locală a decis să cadă cu ei la pace, alegând să răscumpere terenurile. „Dacă se mergea pe exproprieri, riscam să ajungem la alte procese”, explică edilul motivul.

Aşa se face că după ce au luat o pârloagă cu preţuri de 10-15 euro/mp, acum speculanţii imobiliari le vând Primăriei cu 130 euro/mp. Din cei 68.542 mp, Primăria Oradea a cumpărat o treime, adică 20.282 mp, pentru care a achitat deja, în total, peste 2,3 milioane euro. Ca exemplu, un teren cumpărat de un speculant cu 50.000 euro de la un proprietar, acum a fost vândut cu aproape 700.000 euro Primăriei. În atare condiţii, faptul că Primăria l-a obligat să renunţe la procesele pornite, nici n-a mai contat. Samsarul a semnat fără să clipească.

Ce urmează

Între timp, Primăria Oradea a anunţat luna trecută că a demarat licitaţia pentru Grădina Urbană Nufărul. Se vrea realizarea unui parc, a unei clădiri cu destinaţie de orăşel al copiilor, cu pavilion pentru organizarea de evenimente, petreceri şi concerte, o seră cu plante tropicale, o casă a fluturilor, unde vor funcţiona ateliere şi laboratoare pe care le vor folosi cei de la Universitatea din Oradea - Facultatea de Ştiinţe şi cea de Protecţia Mediului.

Proiectul presupune şi realizarea unei promenade suspendate, care va face legătura între pârâul termal Peţa şi centrul comercial Lotus Center. Accesul la această pasarelă se va face dinspre malul Peţei, dinspre Trade Center şi dintr-un turn de observaţie, care va fi amplasat în mijlocul acestui complex botanic şi care va fi realizat pe o structură uşoară. Întreaga investiţie e apreciată la 26,5 milioane euro şi urmează să fie finanţată prin POR.