Video „Ești un răzgâiat, un patetic”. Elevii unui liceu din Bihor îl acuză pe profesorul de informatică de comportament agresiv

O situație tensionată a fost semnalată într-o clasă de-a IX-a de la Liceul Teoretic nr. 1 Bratca, după ce mai mulți elevi l-au reclamat pe profesorul de informatică, acuzându-l că „bagă frica în ei” și urlă frecvent prin clasă.

Un elev a transmis publicației locale, ebihoreanul.ro, o înregistrare video realizată marți, în timpul orei de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, disciplină predată de dascălul respectiv. În filmare se poate observa cum profesorul, vizibil nervos, țipă la un elev.

„Ce reclamație îmi faci tu? Ora trecută, când ai fost absent, ai venit cu 12 minute înainte de pauză și ai mai avut tupeul să mă ameninți de ce te-am trecut absent. Ești un răzgâiat, un patetic”, îi spune dascălul adolescentului, lovind banca cu mâna.

Elevul, care stă în bancă în timp ce profesorul țipă, îi răspunde că îl va reclama.

Liceenii s-au plâns conducerii școlii, susținând că se tem de un posibil comportament violent al profesorului în viitor.

„Știu că există o problemă și am mai discutat despre asta cu profesorul respectiv. Problema e la clasa respectivă doar, o clasă numeroasă, cu elevi mai energici și mai greu de stăpânit”, a declarat Anca Morar, directoarea școlii, pentru sursa citată.

Directoarea a precizat că adolescentul certat marți are probleme de comportament, motiv pentru care a fost implicat și consilierul școlar.

„Mi s-a spus și de episodul de ieri. Vom analiza situația și, dacă persistă problemele între acest cadru didactic și clasa respectivă, îl vom înlocui la clasă”, a mai spus Morar.

Profesorul reclamat predă în liceul din Bratca de trei ani și, potrivit directoarei, nu a mai fost vizat de reclamații de acest tip. Cu toate acestea, conducerea școlii ia în calcul și demararea unei cercetări disciplinare.

Elevii care au filmat incidentul ar putea fi și ei cercetați, deoarece telefoanele mobile sunt interzise la ore, cu excepția situațiilor în care dascălii permit folosirea lor. Totuși, conform regulamentului școlii, profesorii sunt cei care trebuie să se asigure că elevii nu au telefoane asupra lor, cerându-le să le depoziteze într-o cutie specială la începutul orei.