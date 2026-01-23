Un elev ar fi consumat droguri în toaleta unui liceu din Capitală. Tânărul a fost găsit inconștient

Un minor în vârstă de 16 ani a fost găsit inconștient, vineri seară, în toaleta Colegiului German „Goethe” din Capitală. Elevul ar fi consumat droguri la baie, după ore, potrivit unor surse neoficiale.

Un apel 112 a anunțat, în jurul orei 18.30, că în toaleta Colegiului German „Goethe”, din strada Cihoschi nr. 17, Sector 1, a fost găsit un minor de 16 ani, inconștient, care este posibil să fi consumat droguri, respectiv un praf de culoare albă.

La sosirea echipajului de intervenție, elevul era însă conștient si cooperant.

Minorul a fost transportat la spitalul Grigore Alexandrescu din Capitală.

Medicii vor stabili, în urma analizelor, dacă a consumat droguri sau dacă a fost vorba de o altă problemă.

Amintim că, în urmă cu mai puțin de un an și jumătate, polițiștii au descoperit că un elev al unui liceu din Capitală era implicat într-o rețea de trafic de droguri, fiind prins în flagrant în timp ce vindea 36 de comprimate de clonazepam, o subsanță activă, altor elevi.

Cu un an în urmă, un elev de 16 ani a fost prins cu droguri într-un alt liceu din București. Descoperirea a fost făcută de profesorii unității de învățământ, care au anunțat Poliția.