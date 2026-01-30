Două bombe de artilerie din Al Doilea Război Mondial, descoperite pe o stradă din Oradea

Două bombe de artilerie neexplodate au fost descoperite vineri dimineață pe strada Calea Aradului din municipiul Oradea, în timpul unor lucrări de infrastructură. Informația a fost confirmată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor.

La fața locului au intervenit de urgență specialiștii pirotehniști ai ISU Bihor, după ce muncitorii care efectuau săpături pentru construirea unui pasaj subteran au alertat autoritățile prin apel la numărul unic de urgență 112.

Potrivit reprezentanților ISU, munițiile au un calibru de 82 de milimetri, se aflau în stare de funcționare și provin din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial. După asigurarea perimetrului și verificarea zonei, bombele au fost ridicate de echipa pirotehnică și transportate în condiții de siguranță într-un poligon special amenajat, unde urmează să fie distruse prin explozie controlată.

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bihor reamintesc populației că, în cazul descoperirii munițiilor neexplodate, este strict interzisă atingerea acestora. De asemenea, lucrările trebuie oprite imediat, zona evacuată, iar autoritățile anunțate de urgență prin apel la 112.

„Pentru prevenirea unor evenimente care pot provoca răniri grave sau pierderi de vieți omenești, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor recomandă persoanelor care descoperă muniții neexplodate să nu le atingă, să sisteze imediat lucrările, să îndepărteze personalul din zona periculoasă și să anunțe de urgență autoritățile prin intermediul numărului unic 112”, se arată în comunicatul transmis de ISU Bihor.