Video Un bărbat și-a dat foc în fața Spitalului de Oncologie din Timisoara după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pentru tratamentul soției

Un bărbat de 26 de ani și-a dat foc în fața Clinicii de Oncologie Medicală a Spitalului Municipal Timișoara, unde era internată soția sa. Bărbatul a recurs la acest gest după ce a pierdut la păcănele banii împrumutați pentru tratamentul femeii, care l-a amenințat cu divorțul.

Pe trotuarul din fața spitalului unde soția sa este internată pentru tratament, bărbatul și-a stropit hainele cu benzină apoi a aprins o brichetă, scrie Opinia Timisoarei.



Cuprins de flăcări, tânărul a fugit în curtea Clinicii de Oncologie. Medicul de gardă a intervenit cu un extinctor, ajutat de colegi.

Bărbatul a suferit arsuri pe 20% din suprafața corpului. A fost preluat de o ambulanță și transportat de urgență la Clinica de Arși a Spitalului Județean Timișoara.

Întrebat ce l-a determinat să recurgă la acest gest, bărbatul le-ar fi povestit celor care l-au salvat că luase cu împrumut bani de la un preot, căruia îi spusese că ar avea nevoie de ei pentru tratamentul de cancer al soției, iar apoi a jucat banii la păcănele și i-a pierdut.

Când a aflat, soția l-a amenințat că divorțează. Plin de remușcări, a decis să-și ia zilele.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu precizie toate împrejurările incidentului.

Amintim că, în vara acestui an, o profesoară de matematică din Petrila, Hunedoara, a murit după ce și-a dat foc vineri.

În luna mai, un bărbat din Pitești și-a dat foc în propria garsonieră.