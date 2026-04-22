Un bărbat și o femeie din Iași, arestați pentru trafic de minori și proxenetism. Minorele, din aceeași familie cu inculpata

Un bărbat și o femeie, în vârstă de 29 și 20 de ani, au fost arestați de polițiștii din Iași, fiind acuzați de trafic de minori. Bărbatul este cercetat și pentru proxenetism.

Potrivit autorităților, între finalul lunii februarie 2025 și începutul lui martie 2025, perioadă ce a coincis cu vacanța de schi a elevilor, cei doi au racolat două minore, de 12 și 14 ani, în scopul exploatării sexuale, profitând de vulnerabilitatea dată de vârsta fragedă, condițiile precare și lipsa familiei

Minorele, membre ale familiei inculpatei, au fost adăpostite într-un apartament din municipiul Iași, unde au aduse sub pretextul unor vizite sau al ajutorului la curățenie, pentru ca ulterior să fie obligate la practicarea prostituției.

Femeia este cea care s-a ocupat de nstruirea victimelor, pregătirea lor estetică, realizarea de fotografii și postarea anunțurilor pe platforme online, în timp ce bărbatul coordonat întreaga activitate infracțională.

El este și cel care și-a însușit, în totalitate, sumele de bani obținute de cele două minore.

„Victimele au fost supuse unui regim de viață restrictiv și traumatizant, fiind forțate să primească zilnic numeroși clienți, inculpații amenințându-le sau agresându-le pentru a se asigura de tăcerea și subordonarea lor”, adaugă IPJ Iași în comunicat.

De asemenea, în mai 2024, cei doi au recrutat o altă victimă minoră, în vârstă de 15 ani, tot în scopul exploatării sexuale.

Minora a fost adăpostită în apartamente închiriate din municipiile Iași și Tulcea, unde a fost obligată, timp de o lună, să practice prostituția.

Anchetatorii mai precizează că, începând cu luna martie 2025 și până la 21 aprilie 2026, în schimbul unor sume de bani, bărbatul a sprijinit-o pe coinculpată să practice prostituția, în schimbul unor sume de bani.

Acesta i-a găsit și închiriat locații pentru întâlniri, i-a dat indicații despre relația cu clienții, a postat anunțuri online și a stabilit tarifele pentru serviciile oferite.

Astăzi, a fost sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților, pentru o perioadă de 30 de zile.