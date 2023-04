Şoferul care a provocat tragedia de la Leţcani, mărturii cutremurătoare. „Am şi eu un băieţel de trei ani. Sunt neom"

În dimineaţa zilei de 19 aprilie 2023, un tragic accident rutier, în care şi-a pierdut viaţa un copil de doar trei ani, a avut loc pe o şosea din judeţul Iaşi, în comuna Leţcani.

Alin Candrea, în vârstă de 36 de ani, este bărbatul care se afla la volanul unui TIR în momentul în care a lovit trei persoane pe o trecere pentru pietoni. Este vorba despre un tată cu doi copii. În urma impactului, Luca, în vârstă de trei ani, nu a mai putut fi salvat, în timp ce celelalte două victime au fost transportate de urgenţă la spital.

Mărturiile şoferului implicat în accident

Pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observă momentul în care s-a produs tragicul accident. Astfel, se observă că TIR-ul, la volanul căruia se afla Alin Candrea, nu avea viteză. Cu toate acestea, a fost suficient pentru ca impactul să-i fie fatal copilului de trei ani.

La câteva zile de la producerea accidentului, şoferul a vorbit despre cele întâmplate în acea dimineaţă şi despre cum ceea ce trebuia să fie o zi normală, în care să se întoarcă acasă la familie, unde îl aşteptau trei copiii, s-a transformat într-un adevărat coşmar.

,,Pur şi simplu nu i-am văzut. Am acordat prioritate pietonului din dreapta, ştiam că în stânga nu este nimic şi într-o fracţiune de secundă s-au băgat şi nu am apucat să îi văd. Nici nu am cuvinte să mai povestesc. Încă sunt în şoc. De două zile nu pot să mai dorm. Am doar acele scene în cap. Am fost şi la Spitalul din Vatra Dornei pentru că nu îmi mai revin. Nu am vrut să se întâmple aşa ceva. Sunt şi eu tată, am trei copii de 3, 5 şi 7 ani. Cel mai mic este născut în aceeaşi perioadă cu cel din accident. Nu vreau să învinovăţesc pe altcineva, dar cred că a fost cumva şi vina tatălui. Acolo e un unghi mort. În 16 ani, de când sunt şofer, este primul accident. Mereu sunt atent la drum şi nu conduc cu viteză. Încă mi se pare ceva ireal", a mărturisit Alin Candrea, conform bzi.ro

Proteste în locul în care s-a produs accidentul

Locuitorii comunei Leţcani nu au stat cu mâinile în sân după producerea tragicului accident rutier. Aceştia s-au adunat, în mai multe zile, în număr mare şi au traversat de mai multe ori trecerea pentru pietoni. Oamenii doresc ca autorităţile să ia măsurile necesare pentru ca vieţile lor să nu fie puse în pericol în momentul în care încearcă să traverseze strada. Astfel, consideră aceştia, pasarelele supraterane ar putea reprezenta soluţia optimă.