O bacterie ucigașă a fost descoperită în apa sărată. Cum se transmite și ce simptome apar: „Este îngrijorătoare“

O persoană a murit și alte două s-au îmbolnăvit grav după ce au intrat în contact cu o bacterie ucigașă care se răspândește prin expunerea la apă sărată, pe o plajă din Connecticut. Departamentul de Sănătate Publică a confirmat că aceste cazuri au fost cauzate de o bacterie foarte periculoasă.

Bacterie, cunoscut sub denumirea Vibrio vulnificus poate duce la infecții grave, cele mai expuse fiind persoanele cu vârsta peste 60 de ani, care necesită terapie intensivă și tratament cu antibiotice, anunță Mirror.

Bacteriile Vibrio, cum ar fi Vibrio vulnificus, sunt bacterii marine care se găsesc în mod natural în mediile cu apă sărată, cum ar fi apele de coastă și estuare - dar pot fi mortale dacă intră în fluxul sanguin.

„Identificarea acestor cazuri grave, inclusiv a unui deces, din cauza V. vulnificus este îngrijorătoare”, a declarat comisarul pentru sănătate publică, Manisha Juthani.

Sursa de expunere la Vibrio vulnificus se poate face prin consumul de crustacee contaminate sau prin înot în apă sărată, având răni deschise. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din SUA a raportat aproximativ 80.000 de cazuri de infecție în acest an, cu 100 de decese anual.

Unul dintre pacienți consumase stridii crude

Simptomele infecției includ crampe stomacale, febră, vărsături, tensiune arterială scăzută și leziuni ale pielii odată ce bacteria intră în sânge. Deși Vibrio vulnificus poate fi tratat cu antibiotice, în cazuri extreme, medicii pot fi nevoiți să recurgă la amputare pentru a preveni răspândirea infecției în organism.

Rapoartele medicale indică faptul că unul dintre pacienți consumase stridii crude, iar ceilalți doi înotaseră în Long Island Sound, având răni deschise pe piele. Deși rar, în Connecticut au fost raportate cinci cazuri în 2020.

Potrivit CDC, oricine poate contracta o infecție cu Vibrio vulnificus, dar cei cu HIV, boli hepatice, cancer sau persoanele în vârstă sunt expuși unui risc mai mare. Bacteriile sunt mai răspândite în timpul verii, în special în crustaceele crude.

Cum puteți reduce riscul contaminării

Dacă aveți o rană (inclusiv de la o intervenție chirurgicală recentă, un piercing), stați departe de apă sărată. Aceasta recomandare include inclusiv plimbarea pe plajă.

Acoperiți-vă rana cu un bandaj impermeabil ca să nu poată intra în contact cu apa sărată. Acest contact se poate întâmpla în timpul activităților de zi cu zi, cum ar fi înotul, pescuitul sau mersul pe plajă. Se poate întâmpla și atunci când un uragan sau o furtună provoacă inundații.

Spălați bine rănile cu apă și săpun după ce acestea au intrat în contact cu apa sărată.

Diagnosticul de infecție apare atunci când bacteriile Vibrio sunt detectate în rană, sângele sau scaunul unui individ, iar tratamentul implică administrarea de antibiotice, cu posibilă amputare a membrelor pacientului pentru a îndepărta țesutul infectat.