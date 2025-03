Pericol la Spitalul de Pediatrie Ploiești: Apa contaminată cu o bacterie periculoasă

Apa de la Spitalul de Pediatrie Ploiești a fost contaminată cu bacteria Pseudomonas aeruginosa, iar consumul acesteia a fost interzis. Autoritățile au luat măsuri de urgență pentru protecția pacienților și a personalului.

Problema a fost descoperită în urma unui control periodic efectuat de Apa Nova, care a identificat bacteria într-o probă prelevată de la o singură chiuvetă din spital.

„Am anunțat Direcția de Sănătate Publică, autoritățile locale și au fost luate măsurile urgente. Astfel, consumul apei potabile a fost oprit în spital, am interzis spălarea biberoanelor și a veselei cu apa de la robinet și am solicitat Apa Nova un rezervor pentru a asigura apa menajeră și potabilă”, a declarat Anca Miu, managerul unității medicale, pentru Agerpres.

Pentru siguranța pacienților, a familiilor acestora și a cadrelor medicale, s-a decis distribuirea apei îmbuteliate. În același timp, Direcția de Sănătate Publică a prelevat noi probe din mai multe puncte ale spitalului, iar rețeaua de apă urmează să fie igienizată.

Autoritățile continuă monitorizarea situației pentru a preveni orice risc pentru sănătatea pacienților internați.