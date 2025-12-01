Scandal sentimental: un bărbat şi-a găsit maşina „ornată” cu făină, lapte şi ouă de Ziua Națională. Ce scria în bileţelul lăsat pe parbriz

Un bărbat din Iași s-a trezit de Ziua Națională cu mașina acoperită de făină, ouă, lapte şi resturi alimentare, un gest care, judecând după mesajul lăsat pe parbriz, pare să fie urmarea unui conflict sentimental.

Un bărbat din Iași a avut parte de o surpriză mai puţin plăcută în dimineața zilei de 1 decembrie, când și-a găsit mașina transformată într-o adevărată „reţetă culinară”. Autoturismul, parcat în fața unui bloc, era acoperit cu făină, ouă, lapte și alte resturi alimentare.

Ceea ce a stârnit şi mai mult curiozitatea, dar şi amuzamentul celor care au remarcat maşina a fost un carton lipit pe parbriz, cu mesajul „Cine e Sara?”, care sugerează că incidentul are legătură cu o ceartă domestică.

Potrivit Iași TV Live, unele surse locale susțin că la originea gestului s-ar afla fosta iubită a proprietarului mașinii, dar aceste informații nu au fost confirmate oficial. Proprietarul nu a precizat dacă intenționează să depună plângere sau doar să caute cea mai eficientă spălătorie auto din oraș.