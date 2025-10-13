Incident grav de Ziua Naţională a Spaniei. Momentul în care două activiste aruncă vopsea pe un tablou al lui Columb

Două activiste din mișcarea Futuro Vegetal au vandalizat un tablou dedicat lui Cristofor Columb la Muzeul Naval din Madrid, chiar de Ziua Națională a Spaniei. Gestul lor, motivat de un protest împotriva colonialismului, le-a dus după gratii.

Un incident grav a avut loc la Muzeul Naval din Madrid, chiar în ziua sărbătorii naționale a Spaniei, pe 12 octombrie, când două activiste din gruparea ecologistă Futuro Vegetal au aruncat vopsea roșie biodegradabilă pe o pictură semnată de José Garnelo, intitulată „Primer homenaje a Cristóbal Colón” („Primul omagiu adus lui Cristofor Columb”).

Cele două femei au fost imediat reținute de personalul muzeului și predate poliției, fiind acuzate de infracțiuni împotriva patrimoniului cultural. Potrivit autorităților, activistele au dorit să transmită un mesaj simbolic împotriva celebrării Zilei Naționale a Spaniei și a moștenirii coloniale.

Reprezentanții Muzeului Naval au anunțat ulterior că lucrarea, considerată o piesă de referință pentru istoria maritimă spaniolă, a fost restaurată complet în doar câteva ore.

„Opera a fost readusă la starea inițială datorită intervenției rapide a specialiștilor”, a transmis instituția printr-un comunicat pe X, adăugând că tabloul este din nou expus publicului.

Surse din cadrul poliției au confirmat că incidentul a avut loc în prezența vizitatorilor, care au fost evacuați temporar.

„Cele două persoane au fost reținute pentru infracțiuni contra patrimoniului cultural. Au fost imobilizate de un angajat al muzeului până la sosirea forțelor de ordine”, au precizat autoritățile.

După incident, gruparea Futuro Vegetal a emis o declarație în care și-a asumat acțiunea, explicând că protestul a avut scopul de a denunța consecințele colonialismului istoric și contemporan. Cele două activiste purtau un banner cu mesajul „12 octombrie, nimic de sărbătorit. Justiție ecosocială”, încercând să atragă atenția asupra problemelor climatice și a injustiției sociale.

Actul a reaprins dezbaterea privind protejarea obiectelor de artă și limitele libertății de exprimare în protestele sociale, mai ales în contextul în care numeroase muzee europene s-au confruntat în ultimii ani cu acțiuni similare din partea activiștilor de mediu.

Protest şi în faţa celebrului tablou „Guernica” de Pablo Picasso

În aceeași zi, un alt episod de protest a avut loc la Muzeul Reina Sofía din Madrid, unde aproximativ douăzeci de activiști ai grupului Marea Palestină au organizat un protest de tip „sit-in” în fața celebrului tablou „Guernica” de Pablo Picasso, informează euronews.

Manifestanții au afișat pancarte cu mesajele „Stop genocidului” și „Trăiască Palestina liberă!”, cerând încetarea ofensivei din Gaza, impunerea unui embargo asupra armelor și deschiderea coridoarelor umanitare.

Personalul muzeului a fost nevoit să evacueze sala, însă protestul s-a încheiat pașnic după aproximativ 40 de minute.

Ambele acțiuni au readus în prim-plan tensiunea dintre activismul social și protejarea patrimoniului artistic, într-un moment simbolic pentru Spania.