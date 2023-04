Refugiați în România. Peste un an de rezistență. Sonia, tânără refugiată din Ucraina: „Speram să mă pot întoarce acasă“

Peste 55.000 de refugiați din Ucraina au beneficiat de serviciile celui mai complex program de asistență din regiunea de Nord-Est a României. Sunt datele oficiale făcute publice la un an de la deschiderea Centrului pentru Refugiați din Iași.

Centrul de Asistență Umanitară și Socială pentru Refugiați Nicolina din municipiul Iași a marcat un an de când funcționează în sprijinul ucrainenilor care fug din calea războiului. Cu o capacitate de 200 de locuri, centrul a oferit până acum servicii pentru mai mult de 55.000 de persoane. Este cel mai complex program de asistență din regiunea de Nord-Est.

„Este un oraș incredibil. Bun oraș al solidarității. Este o diversitate a serviciilor atât de necesară, pe lângă cazare, pentru că sunt oameni care au dormit aici luni, nu zile, arată că angajamentul organizațiilor care lucrează în Centru și a autorităților nu este doar pentru câteva zile, ci pentru cât va fi nevoie“, spune Pablo Zapata, reprezentantul Agenției ONU pentru Refugiați în România.

Kilometri de emoție și incertitudine

Până să ajungă în Iași, Sonia, tânără refugiată din Ucraina, a petrecut peste 18 ore între Odesa și granița cu Republica Moldova, apoi între Chișinău și Iași. „Timp de două săptămâni, cât am locuit inițial aici, speram să mă pot întoarce acasă, speram că războiul se va sfârși, speram în fiecare zi că războiul se va termina. După acele două săptămâni, am înțeles că războiul nu se va sfârși”, mărturisește Sonia.

Odată ajunși în Iași, mulți dintre ei și-au găsit locul în casele prietenilor sau cunoștințelor de aici. Alții s-au refugiat în centrele create peste noapte, rugându-se ca războiul să se termine cât mai repede, astfel încât să se poată întoarce la tații, frații și soții pe care îi lăsaseră acasă.

Anul provocărilor

La început, la Centrul Nicolina a fost vorba despre voluntariat, apoi serviciile pentru refugiați au început să fie oferite de angajați. Speranțele inițiale că războiul va fi scurt și că oamenii se vor întoarce la casele lor nu s-au adeverit, așa că activitatea din centru va trebui menținută și susținută pe o perioadă mai lungă.

„A fost un an plin cu provocări, am învățat foarte multe lucruri noi, am ajutat foarte mulți oameni. Colegii mei au reușit să reintegreze pe piața muncii foarte mulți ucrainieni și totodată am dezvoltat foarte multe servicii într-un an de zile”, declară Ciprian Mihalcea, coordonatorul Centrului de Refugiați din Iași.

Chiar dacă până acum lucrurile s-au mișcat și au unit inimi și acțiuni, incertitudinea încă predomină atât în rândul refugiaților, cât și al autorităților locale și naționale. „O provocare pentru perioada viitoare va fi să reușim să menținem aceste servicii, să reușim să găsim fonduri împreună”, atrage atenția Mihai Lupu, secretar de stat, reprezentant al Departamentului pentru Situații de Urgență.

În total, peste 1.500 de persoane au beneficiat de servicii medicale, iar peste 3.000 de adulți au avut nevoie asistență psihologică pentru a depăși acest moment critic. În decursul anului, locația a găzduit persoane vulnerabile care au peste 60 de ani, femei singure și copii.

„Trebuie să arătăm solidaritate și nu ne vom rezuma doar la ceea ce se întâmplă în această zi. Mergem cu misiunea pană la capăt, până când războiul se va închide complet în teritoriul ucrainean”, subliniază primarul Mihai Chirica.

În cadrul Centrului Nicolina există un punct de distribuție de produse pentru refugiații care locuiesc în Iași.