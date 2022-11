Peste 35.000 de refugiați ucraineni, ajutați de o organizație din Iași

Peste 35.000 de refugiaţi ucraineni, în special mame şi copii, au primit în ultimele nouă luni de când a izbucnit războiul, sprijin din partea fundației Star of Hope din Iași.

Potrivit unui raport prezentat miercuri de reprezentanţii Star of Hope, de la izbucnirea războiului din Ucraina şi până acum 35.000 de refugiaţi, majoritatea mame şi copii ucraineni, au beneficiat de adăpost mâncare, asistenţă medicală, consiliere, activităţi de petrecere creativă a timpului liber, dar şi şedinţe de terapie gratuită, scrie Agerpres.

"Dincolo de fiecare cifră este un om. Influenţând un om poate că am reuşit să schimbând un destin. Fiecare cifră reprezintă un destin, un om care de poate în multe dintre situaţii a venit cu viaţa într-o sacoşă. Poate aceste cifre reprezintă mame care au venit cu 2-3 copii. Practic au venit în centrele noastre precum nişte cloşti care îşi ţin copiii pe lângă ele, fără a şti ce le aşteaptă în ziua de mâine. Fiecare dintre aceste cifre reprezintă un suflet de om care se întreabă ce va face, ce se va întâmpla cu ea şi copiii. De fiecare dată a trebuit să aducem asigurări, să le liniştim, să le spunem că niciodată, indiferent de context, nu vor fi date afară din centrele Star of Hope", a declarat Gabriela Ducan, manager proiect în cadrul fundaţiei Star of Hope.

Aceasta a precizat că organizaţia nonguvernamentală pe care o reprezintă nu a reuşit să stea nepăsătoare atunci când persoane din Ucraina au venit în ţara noastră din cauza războiului.

"Fiecare dintre noi este o istorie. Istoria noastră se întâlneşte cu istoria celorlalţi pe drumurile pe care le avem în viaţă. Din această întâlnire a istoriilor noastre fiecare dintre noi s-a transformat. După toate aceste luni pe care le-am petrecut pentru a oferi sprijin, ajutor, intervenţii, persoanelor venite din Ucraina şi noi ne-am transformat. Ne-am transformat noi ca oameni, noi ca echipă. Fiecare dintre noi am început să vedem lucrurile puţin diferit", a mai spus Gabriela Ducan.

Prezentă la eveniment, ambasadoarea Suediei, Therese Hyden, a apreciat proiectele fundaţiei şi a promis că va oferi sprijin şi pe mai departe, convinsă fiind că Iaşul este un oraş al solidarităţii.