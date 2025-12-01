Serviciile ucrainene de informații militare au efectuat o operațiune de sabotaj împotriva forțelor de ocupație rusești în apropiere de Berdiansk, în regiunea Zaporijie din sud-estul Ucrainei, vizând membri ai unității „Ahmat” din cadrul Gărzii Naționale a Rusiei, care sunt suspectați de contrabandă cu motorină, relatează united24media.com.

Potrivit Direcției Principale de Informații (HUR), atacul a avut loc pe 29 noiembrie pe teritoriul ocupat temporar din afara orașului Berdiansk.

HUR a transmis că, în coordonare forțele locale de rezistență, a identificat și a orchestrat un atac asupra unui grup de luptători asociați cu liderul cecen Ramzan Kadîrov. Potrivit spionajului ucrainean, grupul coordona o schemă de vânzare de combustibil pe piața neagră.

Operațiunea a fost desfășurată în două etape. Agenții de informații au descoperit că luptătorii „Ahmat” vindeau combustibil pe marginea drumului. Forțele ucrainene au minat locul, și au detonat explozibilii în momentul în care membrii grupului au apărut la fața locului.

Potrivit HUR, explozia inițială a provocat panică, iar unii luptători au reușit să fugă, în timp ce o a doua explozie a avut loc în momentul sosirii unui al doilea vehicul la locație câteva momente mai târziu.

Ambele vehicule folosite de grup au fost distruse. Numărul total al victimelor din rândul personalului rus este în curs de clarificare.

HUR a subliniat că operațiunea face parte din eforturile continue de a perturba schemele logistice și financiare din cadrul unităților de ocupație rusești.

Unitatea „Ahmat” a fost activă în diverse zone ocupate și a fost acuzată anterior de oficialii ucraineni că desfășoară afaceri ilicite în coordonare cu colaboratori locali.

Berdiansk este un oraș port din regiunea Zaporijie ocupat de Rusia în februarie 2022.

Anterior, un luptător daghestanez din Regimentul 270 „Ahmat-Kavkaz” al Rusiei s-a predat forțelor ucrainene din Zaporijie, susținând că a fost forțat să se înroleze și a fost trimis pe front, în timp ce trupele cecene au fost desfășurate la distanță de front.