Cum încearcă refugiații ucraineni să se adapteze vieții din România

Activitate intens─â ├«n s─âlile special amenajate ├«n Centrul Comunitar din Ia╚Öi, destinat copiilor ┼či familiilor din Ucraina - Bethany, unde voluntarii Asocia┼úiei ÔÇ×├Ämpreun─â pentru MiroslavaÔÇŁ au organizat pentru refugia┼úi ateliere de pictur─â ┼či sculptur─â, lec┼úii de rom├ón─â ┼či englez─â ┼či diverse jocuri.┬á

Funda╚Ťia Bethany a deschis la Ia╚Öi primul ÔÇ×Centru comunitar pentru copii ╚Öi familii din UcrainaÔÇŁ. Familiile de refugia╚Ťi au ├«nceput s─â vin─â, cu zecile, din luna iunie la centru, ├«n c─âutarea unui loc ├«n care s─â petreac─â timp al─âturi de al╚Ťi ucraineni.

Centrul ╚Öi-a ├«nceput oficial activitatea ├«n 1 iunie 2022, iar de atunci 172 de persoane, dintre care 101 copii, au beneficiat de activit─â╚Ťi ╚Öi servicii adaptate nevoilor lor. Centrul a ├«nceput s─â func╚Ťioneze la capacitate maxim─â din luna iulie, chiar dac─â ├«nc─â nu a ajuns mobila modular─â comandat─â pentru fiecare sal─â ├«n parte. Au existat ├«ns─â aproape o sut─â de ucraineni, mame ╚Öi copii, care au participat la evenimente s─âpt─âm├ón─â de s─âpt─âm├ón─â ╚Öi pe parcursul lunii iunie.

La centrul din Ia╚Öi vin mame care nu au cu cine s─â-╚Öi lase copiii atunci c├ónd merg la joburile pe care ╚Öi le-au g─âsit la Ia╚Öi, vin copii care vor s─â se joace ╚Öi s─â vorbeasc─â ├«n limba ╚Ť─ârii ├«n care s-au n─âscut, dar ╚Öi s─â ├«nve╚Ťe englez─â ╚Öi rom├ón─â. Marele avantaj al centrului este ├«ns─â comunitatea pe care o creeaz─â, poveste╚Öte Anna, o t├ón─âr─â ucraineanc─â de 34 de ani, din regiunea Odessa, stabilit─â de peste patru luni ├«n Ia╚Öi.

O urm─â de normalitate

Copiii ├«nva╚Ť─â englez─â ╚Öi rom├ón─â, alearg─â descul╚Ťi pe holuri, picteaz─â al─âturi de mamele lor, iar familiile primesc asisten╚Ť─â psihologic─â, juridic─â sau social─â. Refugia╚Ťii au g─âsit la centrul de la marginea municipiului Ia╚Öi o urm─â de normalitate a vie╚Ťii pe care ar fi putut-o avea copiii lor ├«n ora╚Öele m─âcinate de bombe ├«n Ucraina.

Oaza de speran╚Ť─â chiar exist─â, o oaz─â din ╚Ťara pe care au l─âsat-o ├«n spate, fug─âri╚Ťi de un r─âzboi s├óngeros ╚Öi de rachetele ╚Öi obuzele care c─âdeau pe blocurile lor ╚Öi ale vecinilor.

Fuga din Odessa spre Iași

Anna a ajuns la Iași, din Odessa, după un drum de 44 de ore care a purtat-o prin Republica Moldova, alături de mama sa și de cele două fiice ale sale. Dormeau toate acasă când au căzut primele rachete în Ucraina. Au mai rezistat în orașul de la Marea Neagră doar o săptămână, până când au putut vedea de pe plajă zecile de nave rusești apropiindu-se dinspre linia orizontului.

ÔÇ×Am decis, din p─âcate, s─â-mi p─âr─âsesc ora╚Öul. N-am vrut s─â fac asta deloc. N-am s─â uit niciodat─â c├ót de tare ne-am speriat de nave, cum le vedeam de la mal, ╚Öi cum am plecat. ├Änt├ói am vrut s─â merg mai departe de Ia╚Öi, dar am ├«nt├ólnit ni╚Öte oameni buni aici ╚Öi m-am decis s─â r─âm├ónÔÇŁ, spune Anna.

Este ├«ns─â bucuroas─â c─â la momentul r─âzboiului so╚Ťul ei era ├«n str─âin─âtate, fiind marinar pe un petrolier. Contractul i s-a terminat ├«ntre timp, iar de o lun─â familia e ├«ntregit─â la Ia╚Öi.

ÔÇ×Asta m─â face cu adev─ârat fericit─â. Nu ╚Ötiu cum s─â-╚Ťi spun: am ├«nt├ólnit oameni foarte dr─âgu╚Ťi la Ia╚Öi, foarte buni, dar sim╚Ťeam nevoia s─â vorbesc cu ucrainenii mei, cu oamenii mei. Sim╚Ťim c─â lumea nu mai are nevoie de noi, c─â suntem str─âini aici, dar Bethany practic ne-a spus ┬źucrainenilor, suntem al─âturi de voi, v─â ajut─âm, pute╚Ťi s─â sta╚Ťi aici c├ót ave╚Ťi nevoie┬╗ÔÇŁ, ne spune Anna.

╚ścoala virtual─â

Unul dintre birourile cu pere╚Ťi de sticl─â ai centrului a luat forma unei s─âli de clas─â virtual─â, ├«n care copiii ╚Öi adolescen╚Ťii vor putea merge la ╚Öcoala online organizat─â ├«n Ucraina.

Totodat─â, refugia╚Ťii care au nevoie s─â ├«╚Öi rezolve unele probleme administrative beneficiaz─â gratuit ╚Öi de asisten╚Ť─â juridic─â, social─â.

ÔÇ×Este nevoie de intimitate la asisten╚Ť─â psihologic─â, trebuie s─â existe interac╚Ťiune doar ├«ntre beneficiar ╚Öi specialist, altfel devine incomod. Pentru adolescen╚Ťi avem o colaborare cu clubul Rotary: fac ├«nt├ólniri cu ei, boardgames, seri de film. Scopul este s─â ├«i punem ├«mpreun─â, s─â interac╚Ťioneze al─âturi de echipele noastre de speciali╚ÖtiÔÇŁ, poveste╚Öte Diana P─âiu╚Ö, manager la Bethany Social Services Foundation.

24 august

Pe 24 august 1991 Ucraina adopta Declara╚Ťia de Independen╚Ť─â fa╚Ť─â de Uniunea Sovietic─â. Pe 24 august 2022 cerul e ├«n continuare r─ât─âcit de senin.

ÔÇ×Ast─âzi nu este o zi ca oricare alta. De aproape jum─âtate de an, de fapt, nicio zi nu mai este ca cele dinaintea sa, nici ca cele ce urmeaz─â. Pe 24 august 1991 Ucraina adopta Suntem aici pentru persoanele str─âmutate din Ucraina. Le vrem tot binele din lume ╚Öi le dorim ast─âzi, mai mult ca oric├ónd: for╚Ť─â, lini╚Öte, pace. Am creat Centrul Comunitar pentru Copii ╚Öi Familii din Ucraina pentru c─â ne dorim s─â readucem ├«n destinul lor ├«ncrederea c─â totul trebuie s─â mearg─â ├«nainte. Cu oameni, pentru oameni, mergem ├«nainteÔÇŁ, spun reprezentan╚Ťii Bethany Social Services Foundation.

Încrederea în străini

Dac─â la ├«nceput sprijinul rom├ónilor a fost cople╚Öitor din punct de vedere emo╚Ťional pentru refugia╚Ťi, acum emo╚Ťiile s-au temperat considerabil, iar ini╚Ťiativele de sprijinire a ucrainenilor au r─âmas foarte pu╚Ťine, mai ales pe partea de integrare.

Estim─ârile asocia╚Ťiei Bethany arat─â c─â activitatea la centru va mai dura m─âcar doi ani de zile, timp ├«n care vrea s─â transforme atelierele ├«ntr-o op╚Ťiune de petrecere a timpului pentru copii ├«ntr-un loc sigur, ├«n spa╚Ťii de ├«nv─â╚Ťare unde se pot acumula cuno╚Ötin╚Ťe ╚Öi unde ├«╚Öi pot gestiona emo╚Ťiile f─âr─â s─â se team─â.

ÔÇ×Oric├ót sunt de mici copiii, au tr─âit un stres major care se resimte ca o traum─â. E nevoie de un spa╚Ťiu sigur pentru ei, ca s─â interac╚Ťioneze cu al╚Ťi copii, cu oameni de ├«ncredere. Asta este speran╚Ťa noastr─â c─â le putem oferi ├«n urm─âtorii doi ani, dar asta doar dac─â lucrurile evolueaz─â spre bine ╚Öi nu spre r─âuÔÇŁ, mai explic─â Diana P─âiu╚Ö, manager la Bethany Social Services Foundation.

O mare parte dintre mamele care ajung la centrul din Capitala Moldovei ├«╚Öi propun s─â r─âm├ón─â pentru o perioad─â mai ├«ndelungat─â ├«n Ia╚Öi, poate chiar pentru totdeauna, mai ales c├ónd se g├óndesc cum vor fi afecta╚Ťi copiii lor dac─â se ├«ntorc s─â tr─âiasc─â printre ruine.

ÔÇ×Se ├«ntrebau dou─â mame: ┬źce copil─ârie pot s─â-i ofer eu feti╚Ťei mele c├ónd tot ce o s─â vad─â pe strad─â sunt cratere, d─âr├óm─âturi ╚Öi semne ale bombardamentelor ╚Öi r─âzboiului?┬╗ A╚Öa c─â o parte dintre ei s-ar putea s─â r─âm├ón─â, mai ales dac─â sunt integra╚Ťi ├«n munc─â ╚Öi ├«ncep s─â ├«╚Öi fac─â un rost aiciÔÇŁ, a mai spus managerul Bethany.

Centrul Comunitar pentru Copii ╚Öi Familii din Ucraina ├«╚Öi propune s─â func╚Ťioneze ca un hub comunitar pentru organiza╚Ťiile ╚Öi institu╚Ťiile publice sau private care au ├«n aten╚Ťia lor oferirea de sprijin refugia╚Ťilor ucraineni, oferind spa╚Ťiu ╚Öi acces la logistica centrului. A╚Öadar, Funda╚Ťia Serviciilor Sociale Bethany lanseaz─â propunerea de colaborare ╚Öi de coordonare a eforturilor ├«n oferirea de sprijin complementar comunit─â╚Ťii de persoane ucrainene str─âmutate prin referirea acestora ├«n func╚Ťie de serviciile ╚Öi programele pe care organiza╚Ťiile ╚Öi institu╚Ťiile le deruleaz─â.