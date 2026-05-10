Panică la un restaurant din Dâmbovița: 30 de persoane, inclusiv doi copii, au ajuns la spital cu suspiciuni de toxiinfecție alimentară. Planul Roșu, activat

Momente de panică în noaptea de sâmbătă spre duminică, 9 spre 10 mai, la un salon de evenimente din localitatea Oncești, județul Dâmbovița, unde mai multe persoane au acuzat stări de rău, greață și vărsături, existând suspiciunea unei toxiinfecții alimentare. Din cauza numărului mare de persoane afectate, autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița, apelul la 112 a fost primit în cursul nopții, iar la fața locului au fost mobilizate forțe impresionante de intervenție.

„Având în vedere numărul mare de persoane implicate în eveniment, a fost activat Planul Roșu de Intervenție, în vederea optimizării misiunii de răspuns”, au transmis reprezentanții ISU Dâmbovița.

La intervenție au participat 11 autospeciale SMURD, o autospecială pentru transport victime multiple, 17 ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița, o autospecială cu medic și două ambulanțe tip A.

Echipajele medicale au evaluat 25 de persoane care prezentau simptome specifice unei toxiinfecții alimentare. După acordarea primului ajutor, 15 adulți și doi copii au fost transportați la spital pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

În paralel, alte 13 persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe din Câmpulung cu mijloace proprii. La finalizarea intervenţiei, 30 de persoane au ajuns la spital.

Intervenția autorităților s-a desfășurat pe parcursul mai multor ore, iar Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat în jurul orei 3:27.

Autoritățile urmează să stabilească exact cauza îmbolnăvirilor și dacă acestea au fost provocate de alimentele servite în cadrul evenimentului.