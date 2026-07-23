Doi pensionari din județul Neamț, cazați la Stațiunea Balneară Nicolina din Iași, au fost prinși în timp ce priveau cu un binoclu spre plaja aflată în apropierea hotelului, unde unele persoane obișnuiesc să facă nudism.

Sursă video: Facebook/Alo, Iași

Potrivit publicației Ziarul de Iași, cei doi se aflau la etajul al patrulea al hotelului. Conform sesizărilor formulate de mai multe femei și distribuite ulterior în mediul online, aceștia ar fi fost observați folosind un binoclu orientat spre zona de plajă.

Cu toate acestea, pensionarii resping acuzațiile.

„Noi avem o vârstă, nu ne uităm noi la așa ceva. Nu am venit pentru chestia asta. Mi-a arătat bisericile, orașul… De aceea este binoclul”, a declarat unul dintre cei doi turiști.

Acesta adaugă că este „operat la ochi”.

„Eu sunt operat la ochi. Dacă mergeți acolo, se vede și cu ochiul liber. Am fost chiar mâhniți că lângă hotel este o astfel de plajă. Nu m-am gândit niciodată că o să fiu acuzat de așa ceva”, a spus bărbatul.

Conducerea Stațiunii Balneare Nicolina a confirmat că i-a chemat pe cei doi turiști la o discuție, după apariția reclamațiilor.

„Am stat de vorbă cu dumnealor. Nu se așteptau să îi chem la birou și să le atrag atenția. Este un incident care nu s-a mai întâmplat până acum și considerăm că trebuie păstrate limitele bunului-simț și respectul reciproc între toți cei care vin în stațiune”, a declarat Alexandra Arndt, directorul Stațiunii Balneare Nicolina.

Poliția a precizat că fapta nu întrunește elementele unei infracțiuni, astfel că nu a fost deschis un dosar penal.