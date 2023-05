Un scandal de pornografie infantilă în comunitatea romă din Iași va fi tranșat în instanță. O consilieră riscă închisoarea

Magistraţii Tribunalului Iaşi au decis, în camera preliminară, că Elena Motaş, consiliera pe problema romă din cadrul Prefecturii Iaşi, implicată într-un scandal de pornografie, poate apărea în faţa instanţelor de judecată în calitate de inculpată, potrivit Ziarului de Iaşi.

Consiliera, care spune că ar fi victtima unei răzbunări, a fost trimisă în judecată de DIICOT pentru pornografie infantilă, fiind acuzată că a deţinut şi arătat altor persoane un material video cu caracter pornografic, în care apare o tînără, minoră la acea vreme, care îi este, potrivit acesteia, „rudă din familia extinsă”.

„Aşa cum este specificul etniei rome şi sângelui lor fierbinte, şicanele şi răzbunările vin chiar din sânul comunităţii. Dosarul acesta are un caracter forţat, regizat, în care victima este folosită ca armă în războaie care aparţin de fapt celor care vor să acceadă în vârful ierarhic superior al conducerii şi reprezentării rome în Iaşi şi Moldova”, a explicat avocata Gianina Poroşnicu, reprezentanta legală a Elenei Motaş, potrivit sursei citate.

Avocata a explicat că Elena Motaş a primit un filmuleţ porno de la o minoră, fosta prietenă a copilului ei, și că a discutat în familie despre acest lucru, „dar în sens pedagogic”.

Elena Motaş acuză, la rândul ei, o consilieră PSD din CJ Iași că ar fi instigat la formularea plângerii împotriva sa și spune că materiale pornografice pentru care ea trebui să dea acum socoteală în faţa instanţelor ar fi fost răspândite chiar de protagonista minoră.

„Această tânără, minoră în urmă cu 5 ani, trimitea personal şi voluntar, la toţi tinerii din centrul de voluntariat pe care îl coordonam, clipuri video ... în ipostaze indecente (..) un a dintre ţinte fiind fiul meu. După ce am intrat în posesia materialului, am avut discuţii cu această tânără şi am încercat să o consiliez, inclusiv am contactat părinţii, care îmi sunt rude”, a explicat Elena Motaș pe Facebook.

Pedeapsa pentru producerea, promovarea, distribuirea sau simpla deţinere sau stocare a materialelor pornografice care înfăţişează minori se pedepseşte cu închisoare, între 1 şi 5 ani

Consiliera are trei zile la dispoziţie, de la data comunicării deciziei, pentru a formula contestaţie împotriva deciției magistraţii Tribunalului Iaşi.