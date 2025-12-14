Video Momentul în care o femeie este izbită violent pe trecerea de pietoni de un șofer de 20 de ani. Victima a murit pe loc

O femeie a murit după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni, în dimineața zilei de 14 decembrie, în municipiul Iași. Accidentul s-a produs pe Calea Chișinăului, potrivit informațiilor transmise de Poliția Municipiului Iași.

Autoritățile au fost alertate printr-un apel la 112, care anunța producerea unui accident rutier cu victime. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că un tânăr de 20 de ani, din comuna Costuleni, județul Iași, aflat la volanul unui autoturism, a accidentat o femeie de 41 de ani, din județul Iași, care traversa regulamentar strada, pe trecerea de pietoni.

Impactul a fost extrem de violent, iar victima a suferit răni grave. Echipajul medical sosit de urgență la fața locului a constatat decesul femeii.

Șoferul a fost rănit în urma accidentului și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat că acesta nu consumase alcool înainte de a se urca la volan.

Pe numele tânărului a fost întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar cercetările continuă pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările producerii tragediei.