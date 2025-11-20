Managerul interimar al Spitalului „Sfânta Maria” își dă demisia după doar șase săptămâni în funcție. Ce motive a invocat

Managerul interimar al Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași, Veronica Leonte, și-a anunțat demisia la mai puțin de șase săptămâni de la preluarea funcției. Consiliul Județean Iași a confirmat plecarea acesteia, precizând că Leonte va asigura conducerea unității medicale până la 1 decembrie.

„Consiliul Judeţean a luat act de demisia, din motive personale, a doamnei Veronica Leonte din funcţia de manager interimar al Spitalului pentru Copii ‘Sfânta Maria’. Doamna Leonte va continua să îşi exercite atribuţiile de coordonare a unităţii medicale până la data de 1 decembrie”, a transmis joi Biroul de Presă al Consiliului Județean Iași.

Veronica Leonte fusese numită manager interimar pe 8 octombrie, după ce președintele CJ Iași, Costel Alexe, anunțase desemnarea ei la o zi după demisia fostului manager, dr. Radu Constantin Luca, care a ocupat funcția doar o lună.

Schimbări în lanț după tragedia din septembrie

Demisia vine în urma contextului epidemiologic grav care a zguduit unitatea medicală în luna septembrie, când șapte copii cu vârste de până la 15 ani, internați în secția ATI a spitalului, au murit fiind infectați cu bacteria Serratia marcescens. Tragedia a determinat schimbarea rapidă a conducerii spitalului.

La scurt timp după ce situația a devenit publică, în urma unei investigații realizate de 7Iași, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a efectuat o vizită de control la unitatea medicală. Acesta a declarat că a găsit numeroase nereguli, inclusiv aspecte care privesc personalul medical. „Au fost identificate o serie de nereguli, unele vizând chiar modul în care personalul medical îşi desfășoară activitatea”, a precizat ministrul la acel moment.

Schimbările din conducerea Spitalului „Sfânta Maria" continuă astfel într-un ritm accelerat, pe fondul anchetelor și verificărilor declanșate după moartea celor șapte copii.