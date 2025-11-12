Putin vrea să preia controlul asupra Ucrainei în trei etape

Ucraina se pregătește să înfrunte cea mai grea iarnă de la începutul războiului. Potrivit unei analize publicate de Foreign Affairs, semnată de Jack Watling, cercetător principal în domeniul războiului terestru la Royal United Services Institute (RUSI), Rusia își propune să cucerească Ucraina în trei etape distincte — iar campania militară actuală reprezintă doar prima dintre ele.

Lupte grele în Donbas

Moscova plănuise să preia controlul asupra orașului Pokrovsk, un nod logistic important din regiunea Donețk, până în noiembrie 2024. Cu toate acestea, trupele ruse sunt în întârziere cu aproape un an. Deși depășiți numeric, apărătorii ucraineni continuă să reziste, provocând pierderi semnificative — peste 20.000 de militari ruși eliminați lunar, potrivit estimărilor autorului.

În prezent, Rusia pare aproape de a-și consolida controlul asupra ruinelor orașului, în timp ce dronele sale taie liniile de aprovizionare ucrainene. Situația din Pokrovsk reflectă un tipar mai amplu: forțele ruse încearcă să încercuiască pozițiile ucrainene în nord și sud, apropiindu-se de Kostiantynivka. Noile drone de atac și bombe ghidate rusești lovesc sistematic localități aflate în raza de acțiune, provocând distrugeri masive și victime civile în orașe precum Kramatorsk.

Recentele avansuri de-a lungul Niprului sporesc riscul pentru orașul Zaporojie, iar căderea Donbasului ar putea deschide drumul către o nouă țintă majoră — Harkov, al doilea oraș ca mărime al Ucrainei.

Diplomație fără efect

În ultimele nouă luni, în timp ce discuțiile internaționale s-au concentrat pe ideea unor negocieri de pace, Rusia și-a intensificat atacurile. Deși Kievul a declarat în repetate rânduri că este dispus la dialog, lipsa unei presiuni reale asupra Moscovei i-a oferit președintelui Vladimir Putin timpul necesar pentru a-și reconfigura strategia militară.

După aproape patru ani de război, ambele părți dau semne de epuizare, însă niciuna nu pare pregătită să accepte un acord de pace. Potrivit analizei, Putin refuză orice compromis și condiționează o eventuală încetare a focului de renunțarea Ucrainei la suveranitate.

Strategia în trei etape

Kremlinul consideră cucerirea Ucrainei un proces pe termen lung, structurat în trei etape. Prima presupune ocuparea sau distrugerea unei părți semnificative a teritoriului ucrainean, astfel încât restul țării să depindă de voința Moscovei. Obiectivele includ menținerea celor patru regiuni deja anexate și capturarea Harkovului, Nikolaevului și Odessei — ceea ce ar izola Ucraina de Marea Neagră.

A doua etapă ar consta în exercitarea presiunii economice și politice, cu amenințarea unui nou atac, pentru a forța Kievul să accepte controlul rusesc. Ultimul pas ar fi integrarea completă a Ucrainei după modelul Belarusului.

Deocamdată, Rusia este departe de atingerea primului obiectiv. Armata sa speră că uzura forțelor ucrainene îi va permite să câștige teren, însă mobilizarea se dovedește tot mai dificilă.

Presiunea economică, arma decisivă

Capacitatea Rusiei de a continua războiul depinde în mare măsură de veniturile din exporturile de energie. Scăderea prețului global al petrolului și atacurile ucrainene asupra rafinăriilor reduc treptat veniturile Moscovei. Watling sugerează că, dacă sancțiunile occidentale vor fi consolidate și „flota fantomă” — navele vechi care transportă petrol rusesc sub „pavilioane de complezență” — va fi blocată, Kremlinul ar putea fi împins spre o criză economică severă până în 2026.

Supraviețuirea Ucrainei depinde de ritmul ajutorului

Pentru ca Ucraina să reziste, sprijinul militar occidental trebuie să devină previzibil și constant. Nu doar cantitatea de armament este importantă, ci și regularitatea livrărilor. Totodată, instruirea continuă a unităților ucrainene după standarde occidentale este esențială pentru reducerea pierderilor și îmbunătățirea coordonării defensive.