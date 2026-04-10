Educatoare din Craiova, acuzată că ar fi agresat copii timp de un an într-o grădiniță privată

O educatoare în vârstă de 27 de ani din Craiova este cercetată pentru purtare abuzivă, după ce ar fi agresat copii dintr-o grădiniță privată pe o perioadă de aproximativ un an.

Potrivit Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj, polițiștii Secției 5 din Craiova s-au sesizat din oficiu în acest caz și au deschis o anchetă.

„Din cercetări, a reieșit faptul că în perioada martie 2025 - martie 2026, o tânără de 27 de ani, din Craiova, în calitate de educator în cadrul unei grădiniţe particulare, din municipiu, pe timpul programului de lucru, ar fi săvârşit acte specifice infracţiunii de purtare abuzivă faţă de unii copii din cadrul grădiniţei”, au transmis reprezentanții instituției.

Anchetatorii nu au oferit, deocamdată, detalii despre natura exactă a faptelor sau numărul copiilor implicați, însă verificările sunt în desfășurare.

Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetul de pe lângă Judecătoria Craiova, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsurile legale care se impun.