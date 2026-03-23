După ce a jefuit un apartament, un bărbat le-a spus judecătorilor că vrea să-și îndrepte greșeala și să devină paznic. Răspunsul magistraților

Un bărbat din Iași a jefuit un apartament în 2025, provocând pagube de 10.000 de euro, după ce locatara a uitat cheile în ușă. 

Totul s-a petrecut la 11 iulie 2025, când Tatiana B. a plecat din Iași, iar în apartamentul de la etajul 5 a mai rămas doar fiica sa, Andreea, scrie Ziarul de Iași

Tânăra plecase de acasă pentru a merge la meditații, însă s-a întors deoarece își uitase căștile. Când a plecat pentru a doua oară, a uitat cheia în broasca ușii. Între timp, Stelică Stoleru, din Brădicești, comuna Dolhești, a dat buzna în apartament.

Acesta a plecat cu mai multe bunuri, inclusiv o tabletă, bijuterii din aur și bani, în valoare totală de peste 51.000 de lei. Ulterior, a amanetat o parte dintre obiecte și a vândut tableta, însă majoritatea bunurilor au fost recuperate de polițiști, care l-au identificat în două săptămâni.

Suspectul a fost trimis în judecată pentru furt calificat. Aflat în fața judecătorilor, bărbatul și-a recunoscut fapta și a cerut clemență, deși mai avea la activ două furturi comise în străinătate. A promis că se va îndrepta, va munci și va plăti eventualele daune, iar păgubita nu s-a mai constituit parte civilă.

În cursul audierilor la instanță, el a afirmat că vrea să ajungă exemplu în societate, că vrea să așeze lemnele pe care tocmai le cumpărase și că intenționează să se angajeze la o firmă de pază.

Cu toate acestea, judecătorii l-au condamnat la doi ani de închisoare cu suspendare și i-au aplicat o amendă penală de 9.000 de lei, corespunzătoare unui număr de 150 de zile-amendă. Decizia nu este definitivă.

