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Autobuz cu pasageri, blocat pe calea ferată la Brașov: gestul care a salvat călătorii. „Șoferul a procedat corect”, dar a rămas fără permis

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Un autobuz aparținând Regiei Autonome de Transport (RAT) Brașov, în care se aflau zeci de oameni, a rămas blocat între șine la o trecere la nivel cu calea ferată, fiind în pericol de a fi izbit de un tren care rula dinspre Zărnești spre Brașov,

Incidentul a avut loc vineri dimineață, în jurul orei 7:30, pe traseul liniei 130, de la Râșnov către Brașov. În imaginile surprinse de camera frontală a autobuzului se observă cum vehiculul pătrunde pe trecerea la nivel cu calea ferată în momentul în care semnalul luminos era alb. Ulterior, semaforul trece pe roșu, iar autobuzul rămâne blocat din cauza coborârii barierei de pe sensul opus, potrivit Observator.

„După barieră fiind coloane de mașini, mai durează, este o durată de timp. Pătrunzând pe lumină albă, dar este surprins de către lumina roșie, acesta nemaiputând înainta din cauza acestei bariere de pe sens invers, care s-a lăsat și a restricționat înaintarea. Șoferul nu mai poate înainta”, a declarat reprezentantul RAT Brașov.

Șoferul a deschis ușile și le-a permis călătorilor să coboare. Pentru a elibera calea ferată din calea trenului care se apropia, o parte dintre pasageri au coborât, iar unul dintre ei a ridicat manual bariera. Datorită acestui gest, autobuzul a putut trece și și-a continuat ulterior drumul.

autobuz blocat sine
Autobuzul a rămas blocat între șine FOTO Captură video Observator

Șoferul care a forțat trecerea a rămas fără permis de conducere pentru o perioadă de trei luni. De asemenea, acesta riscă o amendă contravențională de până la 4.325 de lei.

Reacția companiei de transport

Reprezentantul RAT Brașov consideră că reacția conducătorului auto a fost una adecvată în condițiilor date.

„Șoferul nostru, din punctul meu de vedere, a procedat corect. A deschis ușile, călătorii au coborât. Se va vedea mai târziu un pic pe înregistrare, un călător ridică manual bariera și autobuzul poate să-și continue drumul”, a precizat reprezentantul companiei, citat de Observator.

Totodată, RAT Brașov susține că existența barierei de pe sensul opus nu este justificată și că aceasta a provocat blocajul.

„În același timp, trebuie să facem mențiunea că această barieră, din punctul nostru de vedere, nu își are rostul. Deoarece dinspre Bartolomeu spre Cristian nu există trafic. Dacă această barieră nu ar fi existat, atunci nu am fi întâmpinat absolut nicio problemă”, a mai afirmat reprezentantul regiei.

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