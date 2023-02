Comună din Iaşi, în faliment. Penalizată cu un milion de euro pentru că nu a depus o hârtie la timp

O localitate din judeţul Iaşi se confruntă cu o situaţie rar întâlnită. Este vorba despre comuna Dumeşti, care a ajuns să fie datoare vândută pentru că nu a dus la bun sfârşit un proiect cu finanţare europeană.

Totul a pornit de la faptul că Primăria Dumeşti nu a înregistrat în timp util, în inventarul public, mai multe drumuri care au fost refăcute cu ajutorul fondurilor obţinute de la AFIR.

Astfel, Agenţia a decis că este necesară returnarea fondurilor, fiind vorba despre o sumă de aproximativ un milion de euro. Chiar dacă primarul Mihai Cocoveică dă vina pe birocraţie şi a încercat să conteste decizia, acest demers nu a avut succes.

Despre această situaţie a vorbit viceprimarul comunei, Cătălin Pachiţac, adversar politic al actualului primar.

„Situaţia cu AFIR-ul va bloca toată comuna din păcate. Se vor scoate la licitaţie bunurile primăriei şi vom rămâne doar cu salariile şi cheltuielile de funcţionare", a precizat Cătălin Pachiţac, pentru 7 Iaşi.

Despre ce investiţie este vorba

Conform informaţiilor apărute, este vorba despre derularea unui proiect cu ajutorul fondurilor europene, care viza modernizarea DC 26 Dumeşti - Hoişeşti. Chiar dacă investiţia a fost finalizată, ea nu a fost introdusă la timp în inventarul domeniului Public. Totodată, conducerea AFIR susţine că primăria a avut la dispoziţie mai bine de doi ani pentru a finaliza proiectul.

Astfel, Primăria Dumeşti a depus o solicitare la Tribunalul Iaşi, prin care a cerut anularea deciziei de imputare a sumei şi anularea procesului verbal constatator întocmit de AFIR. Proiectul a fost demarat în anul 2018 şi prevedea modernizarea drumurilor comunale DC 26, DC 36A şi a drumurilor săteşti din satul Hoişesti. În această situaţie s-a ajuns din cauza faptului că primăria nu a reuşit să introducă, la timp, investiţia în domeniul public, conform noului Cod Administrativ.

„Noi am depus o contestaţie la decizia AFIR. Am făcut hotărârea în baza legii care atesta domeniul public, dar ni s-a cerut actualizarea în baza noului cod administrativ. În plus, în urmă cu mai mulţi ani, am făcut parte dintr-un program pentru înregistrarea cadastrală gratuită, dar firma de la Bucureşti care s-a ocupat de proiect a avut mari întârzieri, care ne-au afectat şi pe noi", a precizat Mihai Cocoveică, primarul comunei Dumeşti.

Ce spune AFIR despre această situaţie

Conducerea AFIR a menţionat că Primăria Dumeşti nu a introdus la termen investiţia în domeniul public, aşa cum era specificat în proiect. Astfel, suma de un milion de euro a fost cerută înapoi.

„Din punctul nostru de vedere, situaţia este clară. Ei au atacat procesul verbal de constatare. Este vorba despre un drum rutier pe care trbuia să-l aducă în domeniul public. Deşi au avut şi prelungire la termen şi 30 e luni la dispoziţie, acest lucru nu s-a întâmplat la timp şi astfel am fost nevoiţi să aplicăm legea şi să recuperăm banii", a precizat Anghel Ficu, directorul Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Iaşi din cadrul AFIR.