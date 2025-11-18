search
Marți, 18 Noiembrie 2025
Te sună „banca" și vrea datele tale? Cum recunoști o tentativă de fraudă și ce ai de făcut

Publicat:

Tot mai mulți români sunt vizați de apeluri telefonice înșelătoare care par a proveni de la bănci sau autorități. Sub pretextul verificării unor plăți către platforme internaționale, victimele sunt îndemnate să divulge date personale sau să instaleze aplicații periculoase. Băncile avertizează că este vorba despre scam-uri bine puse la punct, care folosesc numere de telefon cu format românesc și mesaje automate pentru a câștiga încrederea.

Cineva folosește un dispozitiv cu care poate schimba numărul de telefon de pe care sună
Tot mai mulți români sunt vizați de apeluri telefonice înșelătoare. Foto arhivă

Numărul total de cazuri de fraude prin impersonare a crescut cu 15% în ultimele 7 zile în condițiile în care numărul total de fraude raportate în ultima săptămână a scăzut cu 2% față de săptămâna anterioară, au declarat pentru „Adevărul” reprezentanți ai Revolut.

Spoofing-ul (impersonarea sau uzurparea identității unei companii/ a unei autorităti sau entități juridice) poate fi un scenariu sau parte a unui scenariu mai complex, care implică mai multe metode de convingere a victimei, inclusiv inducerea acesteia în eroare prin folosirea unei identități false.

„În scenariile întâlnite de la începutul anului până acum, cel mai frecvent este cel în care utilizatorii (clienți ai Revolut sau nu) primesc telefon de la un robot telefonic care pretinde că sună din partea serviciului de relații cu clienții, la întâmplare și absolut pe nepusă masă. În unele cazuri, apelurile sunt în limba engleză, în altele în limba română. Numerele de telefon de la care se apelează sunt identice cu cele din sistemul românesc (de tipul 070X XXX XXX./ 072X XXX XXX ).

Un alt scenariu mai complex și care se bazează și pe exploatarea unor informații cunoscute în legătură cu victima - fie aceasta le-a deconspirat, din neatenție, prin social media, fie escrocul este cineva din proximitatea victimei”, au declarat sursele citate pentru „Adevărul”.

Semnalele de alarmă

Reprezentanții băncii au explicat care sunt principalele semnale de alarmă, care ar trebui să pună pe gânduri persoana sunată:

- victima este presată - i se spune că banii săi sunt în pericol sau că i-a fost compromis contul și trebuie să acționeze imediat

- primește un apel neașteptat și escrocul cere acces de la distanță la dispozitivele victimei (telefon mobil sau laptop) sau, prin apăsarea pe o tastă din telefon, este direcționată spre o platformă unde să introducă datele personale, care astfel sunt compromise

- victima este împinsă să ignore avertismentele: i se cere să ignore notificările din aplicația Revolut sau din alte instrumente de plată.

- i se prezintă ”soluții salvatoare” prin care să vireze banii în conturi presupus sigure/ conturi securizate.

- mai există și varianta în care apeluri telefonice de la persoane dragi (care sunt, de fapt, impersonate) apar din senin și solicită de urgență sume de bani. În astfel de cazuri, întotdeauna trebuie să ceri să interacționezi direct (vizual, prin apel video) cu cel care solicită bani, pentru a valida identitatea. Astfel de scenarii pot fi construite cu multă acuratețe cu ajutorul inteligenței artificiale.

Scenariul de bază

„Reluăm câteva informații utile pentru clienți, pentru a ajuta utilizatorii să se apere de acest tip de scam-uri, generate de cele mai multe ori de un apel telefonic de la un număr necunoscut, dar cu format specific numerelor de telefon românești, prin care se solicită validarea sau verificarea unei presupuse plăți sau tranzacții către o platformă de e-commerce globală”, a precizat banca.

Apelurile par a fi inițiate de un robot telefonic, care pretinde că sună din partea băncii, a unei autorități sau a unei companii pentru a lămuri detaliile unei plăți făcute către o platformă de e-commerce.

Scopul apelului este acela de a convinge victimele să apese pe o anumită tastă, să trimită bani, să divulge date personale sau să instaleze aplicații de tipul malware. În unele dintre aceste cazuri, în mod înșelător, presupușii agenți de la serviciul de customer support pretind că reprezintă Revolut.

Ce ar trebui să te pună pe gânduri:

  • Apelul se realizează direct pe telefon, nu în aplicația Revolut.
  • Apelul este nesolicitat și apare total neașteptat.
  • De cele mai multe ori, apelantul este fie o persoană care nu vorbește în limba română, fie se adresează în română, dar cu un accent străin.
  • Este invocată o tranzacție de care utilizatorul nu știe nimic sau este o plată către o platformă pe care utilizatorul nu a folosit-o recent sau o folosește ocazional.
  • Apelantul îți cere, la telefon, să comunici date personale, codul PIN, datele cardului, să ignori avertismentele și notificările din aplicația Revolut
  • Apelantul te pune să trimiți banii „într-un cont sigur” sau să faci o plată (din orice motiv)

Ce te ajută să identifici tentativa de fraudă:

  • Este un apel de la un număr de telefon necunoscut.
  • Este un apel făcut prin rețeaua de telefonie mobilă. Revolut sună numai prin aplicație, nu direct pe telefonul mobil.
  • Este un apel neanunțat și nesolicitat. Marea majoritate a apelurilor Revolut către clienți se realizează doar după ce au fost stabilite anterior de un agent de la relații cu clienții, prin intermediul chat-ului din aplicație.

Un alt indiciu este comportamentul apelantului, care nu se potrivește cu cel al unui agent de relații cu clienții profesionist.

Ce pot face clienții ca să se asigure că apelul telefonic primit este unul autentic

  • În primul rând, să nu dea curs indicațiilor venite de la apelant decât dacă acesta este confirmat ca fiind reprezentant al companiei.
  • Să verifice imediat în aplicație, în chat, dacă este, într-adevăr, un telefon efectuat de către Revolut. Să înceteze orice conversație cu apelantul și să reclame tentativa de fraudă către bancă, dacă apelul nu este confirmat în chat.
  • Clienții pot sesiza companiile de telecomunicații în legătură cu utilizarea unor numere de telefon care par autentice (numere locale, similare celor folosite de alți utilizatori români), pentru a vedea dacă aceste companii iau măsuri pentru a preveni situațiile/ cazurile de spoofing.
  • Se pot adresa autorităților competente (ANCOM, DNSC).
  • În cazul în care au căzut victime unui astfel de fraude, să se adreseze automat băncii (în chat-ul din aplicație) și Poliției.

„Deci, dacă cineva te sună neanunțat și nesolicitat, la telefon, printr-un alt canal decât aplicația Revolut, atunci trebuie să te oprești și să îți pui întrebarea dacă într-adevăr te apelează cineva din partea băncii sau este un posibil escroc.

Mai mult, un agent de relații cu clienții nu ar cere unui utilizator la telefon să efectueze o anumită tranzacție sau să trimită bani către un anumit cont bancar”, subliniază Revolut.

