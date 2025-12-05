Salarii mărite pentru angajații de la Aeroportul Iași: venitul mediu, aproape de 2.000 de euro

Vești bune pentru angajații Aeroportului Iași. Cei aproape 180 de angajați vor beneficia de o majorare de 5% a salariilor, astfel că venitul mediu lunar va ajunge la aproape 2.000 de euro.

Aeroportul Iași se pregătește pentru o creștere financiară semnificativă în 2026, cu venituri prognozate de peste 105 milioane de lei, potrivit rectificării bugetare aprobate recent de Consiliul Județean Iași. În prezent, regia autonomă are 179 de angajați, potrivit Ziarul de Iași.

Salariul mediu lunar pe angajat este de 9.270 lei în 2025, urmând să crească la 9.575 lei în 2026 și la 9.882 lei în 2027. Numărul mediu de salariați este de 179, cu un personal prognozat la final de an de 181.

Decizia de majorare a fost luată în cadrul ședinței ordinare a CJ Iași, care a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Aeroportului Iași pentru anul 2025, cu estimări pentru 2026 și 2027.

Conform documentului, veniturile totale ale aeroportului sunt estimate la 100,6 milioane de lei în 2025, urmând să crească la 105,63 milioane lei în 2026 și 110,91 milioane lei în 2027. Cheltuielile totale se ridică la 97,11 milioane lei în 2025 și sunt prognozate să ajungă la 100,31 milioane lei în 2026 și 103,31 milioane lei în 2027.

Profitul brut pentru 2025 este de 3,49 milioane lei, cu perspective de creștere la 5,31 milioane lei în 2026 și 7,59 milioane lei în 2027.

Profitul net al regiei este estimat la 2,8 milioane lei în acest an, urmând să urce la 4,4 milioane lei în 2026 și 6,3 milioane lei în 2027.

Potrivit sursei citate, cheltuielile de exploatare pentru 2025 sunt estimate la 92,61 milioane lei, din care 32,98 milioane lei pentru bunuri și servicii, 3,1 milioane lei pentru taxe și impozite, iar 24,75 milioane lei pentru cheltuielile cu personalul.

În ceea ce privește investițiile, programul rectificat pentru 2025 prevede cheltuieli totale de 78,79 milioane lei, finanțate în principal din fondul de dezvoltare și din profitul regiei.