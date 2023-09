„Cămila agriculturii”, o plantă specifică Africii, tot mai mult cultivată în România. Ce cultură tradițională înlocuiește

Sorgul îşi face loc printre culturile judeţului Iaşi. Un fermier cultivă planta ce provine din Africa şi este rezistentă la secetă. Este o alternativă foarte bună la porumb în hrana pentru animale.

„Cămila agriculturii”, o plantă rezistentă la secetă specifică Africii, tot mai mult cultivată în zona centrală a Moldovei. Este vorba despre sorg.

Studii recente au demonstrat că sorgul poate fi un bun înlocuitor al porumbului în cadrul reţetelor furajere. Specialiştii cred că, din cauza schimbărilor climatice, culturile de sorg vor fi din ce în ce mai des întâlnite.

Sorgul este foarte rezistent la secetă, acesta este principalul motiv pentru care ieşeanul Marian Topală a decis să experimenteze, pe unul dintre loturile pe care le deţine, această cultură. Plantele s-au dezvoltat foarte bine, iar la sfârşitul lunii octombrie ieşeanul va recolta o cantitate însemnată de seminţe.

„I se mai spune şi cămila agriculturii, deoarece face faţă foarte bine la perioadele de secetă. Nu suferă atât de mult cum suferă porumbul, de exemplu. Proteina din seminţele de sorg este mult mai mare decât cea de la porumb”, a spus Marian Topală, fermier.

Specialiştii Universităţii de Ştiinţe ale Vieţii din Iaşi recomandă fermierilor să cultive sorgul. Seminţele sunt folosite pentru prepararea furajelor, dar şi în domeniul farmaceutic.

Este o alternativă foarte bună la porumb în hrana pentru animale, în mod special în regiunile puternic afectate de secetă.

Originar din Africa Ecuatorială, sorgul este răspândit şi în India şi China.

Înlocuitorul porumbului

Totodată, în ultimii ani, din cauza secetei, fermieri din toată țara experimentează cultivarea sorgului ca alternativă la porumb. De exemplu, preşedintele Asociaţiei „Ţăranul nădlăcan", Gheorghe Porubsky, spune că în zonă se testează diferite culturi alternative la porumb, între care sorgul, care ar putea înlocui pe viitor porumbul.

„În ultimii ani am văzut cum se schimbă clima, avem mai multă secetă şi arşiţă, iar asta ne obligă să luăm în calcul noi culturi, care să înlocuiască porumbul. Testăm sorgul, eu personal am plantat pe cinci hectare, iar recoltarea va avea loc în octombrie - noiembrie, aproximativ la fel ca porumbul. Această plantă poate fi salvarea noastră, pentru că Nădlacul a fost calamitat anul trecut, când am avut o producţie de 10-12 ori mai mică la porumb faţă de normal. Sorgul are mai multe întrebuinţări, din sămânţă se obţine o făină fără gluten din care se face o pâine foarte bună, tulpina poate fi folosită la extragerea sucurilor dulci, iar plata întreagă poate fi folosită ca plantă energetică", a declarat Gheorghe Porubsky.