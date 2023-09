Fântânile dintr-un sat din Buzău rămân fără apă, în timp ce utilajele pentru forat ruginesc VIDEO

Fântânile dintr-un sat buzoian seacă într-un ritm alarmant, spre disperarea localnicilor care permanent le cer ajutor autorităților locale. Oamenii s-au bucurat în primăvară, când o firmă a început să foreze după apa potabilă, însă entuziasmul a pălit repede.

Șantierul a fost abandonat de muncitorii neplătiți la timp, iar utilajele ruginesc de câteva luni.

Disperarea a pus stăpânire peste localnicii satului Golu Grabicina, din comuna Scorțoasa, județul Buzău, deoarece majoritatea fântânilor din zonă au rămas fără apă. Oamenii iau cu asalt frecvent pagina de Facebook a primăriei de care aparțin, pentru a cere apă cu cisterna.

Puținele fântâni care au încă apă sunt aproape inutile. Una dintre ele se află în gospodăria familiei Pop, din centrul satului Golu Grabicina. Localitatea are aproximativ 150 de suflete care, de câțiva ani, suferă crunt mai ales vara din cauza lipsei apei potabile.

Apa fântânilor, acolo unde încă se mai găsește, este murdară, are un miros neplăcut și este atât de puțină, încât abia dacă ajunge pentru animale. Din cauza impurităților, apa care se mai găsește în fântână nu e bună nici măcar pentru spălatul rufelor.

Oamenii folosesc la menaj apă de ploaie. „Pentru vite, pentru porci mai avem ceva apă în puț, dar de băut nici gând. E o mare problemă. Apa asta care mai e încă pe fundul puțului nu spală; degeaba pui dero, pentru că stă la suprafață și nu spală. De pe jgheab strângem apa de ploaie în trei butoaie mari și o folosim la splălatul rufelor”, spune Valerica Pop.

Aproape toate gospodăriile din satul Golu Grabicina au rezervoare sau butoaie mari, unde se acumulează apa pluvială. Ca să-și potolească setea sau pentru a fierbe o mâncare, localnicii parcurg mulți kilometri cu gălețile în mâini, până la puținele fântâni cu apă potabilă. Nici bătrânii nu sunt scutiți de drumurile lungi.

„De la deal, bre, luăm apă de băut. Eu mă duc cu găletușa și aduc apă pentru mîncare, pentru băut. Pentru alte treburi am apă într-un rezervor unde se strânge după ploaie. Noi ne rugăm să plouă, ca să avem cu ce spăla”, mărturisește o octogenară care locuiește în centrul satului.

În primăvara acestui an, sătenii din Grabicina au crezut că în sfârșit suferința lor se încheie, odată cu realizarea unui foraj adânc până la stratul cu apă potabilă. Primăria din Scorțoasa, comună de care aparține cătunul cu fântânile secate, a încredințat lucrarea și chiar a plătit o parte din bani unei firme care avea în dotare utilaje foarte vechi și ruginite.

„E foarte greu la noi, mai ales în partea asta de sat, unde toată lumea țipă după apă. Măcar eu nu mai am animale, dar sunt familii cu gospodării mari, cu copii, unde e nevoie de apă pentru spălat, mâncare, pentru băut, și nu au de unde să o ia. Am crezut că ni se rezolvă problema, dar am rămas doar cu fierul ăsta depozitat aici, lângă gardul casei mele”, spune Manda Tătulescu.

La scurt timp după începerea lucrului la foraj, muncitorii au dat bir cu fugiții și i-au lăsat cu ochii în soare pe localnicii din Golu Grabicina. Șantierul este abandonat, iar utilajele ruginesc, în timp ce sătenii cer ajutor pe pagina de Facebook a Primăriei, pentru a le asigura apa de băut. Oamenii sunt dezamăgiți de autorități, pe care le acuză că au mizat pe o firmă neserioasă.

„În timp ce sondele astea ruginesc, oamenii se plâng, dar degeaba. Tot satul se află în situația asta. Eu le-am zis, haideți, măi, la domnul primar să ne plângem. Au venit niște găști pe aici să verifice, diriginte de șantier, ceva, da nu am înțeles cu ce scop, că forajul tot neterminat este”, declară Stanciu Tudorache.

Conducerea Primăriei Scorțoasa refuză să explice motivul stopării proiectului, spunând doar că va acționa constructorul în instanță. Potrivit unor surse, firma ar fi renunțat la lucrare după ce i-au fugit muncitorii, nefiind plătiți la timp. Au așteptat să le fie achitată o parte din bani, de către Primăria Scorțoasa, apoi și-au luat tălpășița, chiar dacă mai aveau de săpat încă jumătate din foraj pentru a da de apa bună de băut.