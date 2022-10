Brandul sustenabil cu hăinuțe pentru copii, construit pe o colină a Iașului. Nimic nu se pierde, totul este refolosit

Pe una dintre cele mai frumoase coline din capitala Moldovei prind contur haine pentru copii prietenoase cu mediul, care ajung în toată Europa, dar și în Statele Unite ale Americii.

Ralu Land, ce aduce o nouă abordare a zonei de îmbrăcăminte pentru copii și femei, este dovada faptului că dragostea de mamă poate da naștere unei afaceri de succes, în care ideea sustenabilității primează. Este o afacere de familie, Raluca Maria Avadani, fondatoarea, fiind pasionată de croitorie încă din copilărie, însă cu profesie de manager în zona IT. Este mamă a doi băieți, iar ideea afacerii i-a venit în timpul concediului de creștere a primului copil.

„Eu sunt în primul rând mamă, pentru că asta îmi ocupă cam 80% din timp, și antreprenor. Deci sunt mamă cu normă întreagă și antreprenor printre treburile cu cei mici“, așa se descrie, pe scurt, Raluca Maria Avadani.

Ralu Land este un business ce pune Iașiul pe harta lumii atunci când ne referim la un nou trend în materie de haine pentru copii și femei. Ideea sustenabilității a început să prindă contur în România de câțiva ani, mai ales în rândul generației millennials, principiul de refolosire/reciclare fiind primordial.

„Nu deținem stocuri, ceea ce presupune că hainele sunt realizate pe bază de comandă. Atelierul nostru deține un portofoliu foarte generos de țesături naturale: începând de la mult iubita lână merinos, cașmir, mătase, blenduri de lână cu mătase, muselină, bumbac organic, cânepă, pânze topite și in“, explică Raluca Maria Avadani pentru „Weekend Adevărul“.

Primii pași în viață și-n lumea antreprenoriatului

Primul concediu de maternitate i-a adus mai mult decât timp petrecut alături de copil, a însemnat o redescoperire. Primii ani din viața lui Sebastian, băiețelul Ralucăi, tânăra care era manager IT pe vremea aceea, aveau să fie și primii pași ai proaspetei mămici în lumea antreprenoriatului.

„După primul sezon de iarnă cu cel mic, când l-am îmbrăcat cu ce am găsit eu pe piață, a venit primăvară și am început să caut hăinuțe de vară. El fiind dolofan, mi-era greu să-i găsesc haine lejere, mai ales că transpira foarte mult. Am găsit un site în România care vindea hăinuțe din țesături naturale, făcute prin Europa, dar la niște prețuri foarte mari. Am cumpărat, mi-au plăcut și, uitându-mă la complexitatea modelelor, mi-am dat seama că aș putea face și eu astfel de hăinuțe. Am rugat-o pe mama să-mi facă niște tipare. S-a potrivit, cumva, pentru că mama s-a pensionat fix în perioada aceea“, își amintește fondatoarea Ralu Land.

Pe principiul că nimic nu este întâmplător, fix când se pregătea să revină la serviciu în primăvara anului 2020, după concediul de maternitate, Raluca Maria Avadani a redescoperit o pasiune mai veche, cea pentru croitorie şi ţesături naturale, inspirată de mama ei încă din copilărie.

„Mama mea a lucrat tot timpul în croitorie, a fost maistru în croitorie. Inclusiv eu, împreună cu sora mea, pe perioada universității, în prima parte a zilei mergeam la una dintre fabricile la care a lucrat mama. Așa mi-am ascuțit toate îndemânările acestea pentru cusut, croitorie. Nu simțeam cum trece timpul“, ne mărturisește ieșeanca.

Cu toate acestea, niciodată nu s-a gândit că va intra cu totul în lumea croitoriei și a hainelor bine făcute. „Cultura și educația la noi în familie însemna: «Să nu ajungeți să faceți ce fac eu că e o industrie foarte grea». Dar nici mama nu s-a gândit vreodată că croitoria ar putea fi practicată și în modul acesta“.

Un brand mic, cu bucurii mari

Realizarea hăinuțelor se face de la zero. Modelele sunt simple și croite astfel încât să fie purtate cât mai multă vreme. „Am lansat oficial pe 14 martie 2020. Pentru mine, Ralu Land înseamnă un brand mic, în care am pus extrem de mult suflet. Este o mare realizare, pentru că am reușit cu copiii lângă mine. Personal am trecut prin niște etape foarte grele cu cei mici. Chiar sunt mândră de ce am realizat. Nu credeam că e atât de complexă partea aceasta de antreprenoriat și nu o pun pe seama birocrației neapărat, ci pe faptul că sunt foarte multe de făcut. La nivel micro e foarte greu să reziști pe piață. Dar cred că avem ce trebuie pentru a rămâne pe piață“, mai spune antreprenoarea.

Prin intermediul magazinului online Ralu Land, Raluca a expediat hăinuțele confecționate în Iași în toată Europa, dar și în Statele Unite ale Americii. În principiu, toate comenzile sunt de la românce, indiferent de unde se află acestea. Totodată, vedete precum Adela Popescu și Laura Cosoi au cumpărat produsele croite la Iași, în atelierul Ralu Land.

Momentan, businessul se bucură de o ascensiune neașteptată, atelierul având patru angajați și planuri de creștere. „Avem închiriată o căsuță în Bucium, pe una dintre cele mai faine coline ale Iașiului. Suntem patru persoane. Fiind o afacere de familie, în primul rând colaborez cu mama. Fără ea nu aș fi putut, ea este expertul. O văd că face cu plăcere“, spune Raluca.

Nimic nu se pierde

Totul este refolosit. Și, ca-ntr-o lume minunată în care vom găsi numai copii, materialele din atelierul Ralu Land ajung să bucure și mai mulți prichindei. Asta pentru că afacerea are o colaborare cu un alt brand local, ieșean. Este o echipă de mame care fac jucării Montessori.

„Ele sunt pedagogi Montessori. Au acest atelier de jucării motrice și pentru bebeluși. Toate resturile de materiale de la realizarea hăinuțelor le oferim lor, pentru a le include în jucării, fiind exact ce au ele nevoie. Bucățile mai mari le păstrăm pentru botoșei sau hăinuțe mai mici. Totodată, avem și cliente care ne întreabă dacă nu avem resturi de materiale, pentru fetițele lor care fac hăinuțe pentru păpuși. De asemenea, ne scriu clientele care comandă diferite seturi și ne roagă dacă putem să atașăm anumitor hăinuțe niște manșete, ca să mai poată fi purtate hăinuțele încă un sezon. Practic, acesta este unul dintre obiectivele noastre: o hăinuță să poată servi cât mai mult timp“, spune Raluca Maria Avadani.

Potrivit acesteia, materialele folosite în confecționarea hainelor Ralu Land sunt sută la sută din materiale naturale, cu o singură excepție. „Avem un sortiment de lână merinos, unde avem 20% ceva sintetic, dar este adăugat strict pentru rezistență, pentru că este foarte multă mătase“. De asemenea, sub marca Ralu Land se confecţionează și seturi vestimentare pentru evenimente, menite să-i bucure şi pe părinți, și pe copii.

Lumea în domeniul tehnic

Raluca Maria Avadani a lucrat şapte ani în domeniul IT, iar vreme de aproape trei ani a fost angajată la Londra într-o instituţie europeană. „Eu am studiat Științe Politice, dar calea spre domeniul tehnic am avut oportunitatea să o urmez datorită faptului că vorbeam mai multe limbi străine: engleză, spaniolă și puțină franceză. Mi-a plăcut foarte mult, timp de șapte ani am lucrat în acest domeniu. Am lucrat și în Londra, acolo am avut o ascensiune mai rapidă. Cam asta a fost cariera mea până în momentul în care am rămas însărcinată“, ne explică tânăra antreprenoare.

Acum, ieșeanca dovedește că nu doar legumele și fructele pot fi eco, ci un spirit de eco awareness îl pot avea și producătorii de haine. „În măsura în care se poate, rog părinții să încurajeze businessurile locale, mici. Să se gândească la conceptul de sustenabilitate mai mult decât la nivelul acesta superficial, pe care-l vedem oriunde. E doar un prilej de conversație, nimeni nu se gândește în profunzime cum putem să îmbunătățim viața copiilor noștri“, conchide fondatoarea Ralu Land.