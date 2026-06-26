Apa de ploaie, secret de stat. Dispută bizară în instanță între o primăie și un furnizor de apă

Un conflict între Primăria Pașcani și operatorul regional de apă-canal ApaVital a ajuns în instanță după ce municipalitatea a contestat facturile pentru serviciul de canalizare a apei pluviale, susținând că nu mai poate verifica modul în care acestea sunt calculate.

Potrivit documentelor depuse în dosar, timp de aproape 18 ani, de la preluarea sistemului de alimentare cu apă al municipiului de către ApaVital, operatorul anexa la facturile pentru apa pluvială și buletinele meteorologice folosite la calcularea cantităților facturate. În acest fel, Primăria Pașcani putea verifica dacă valorile înscrise pe facturi corespund cantităților de precipitații înregistrate în localitate.

Situația s-a schimbat însă în mai 2025, când municipalitatea a început să primească doar facturile, fără documentele meteorologice care stăteau la baza calculului.

Autoritățile locale au considerat că nu mai pot verifica exactitatea sumelor facturate și au refuzat să achite o parte dintre facturi. Ca urmare, ApaVital a început să calculeze penalități de întârziere.

În acțiunea introdusă în instanță, Primăria Pașcani a solicitat obligarea ApaVital să transmită în continuare comunicările emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), anularea facturilor emise fără aceste documente și restituirea penalităților percepute.

În apărare, reprezentanții ApaVital au susținut că nu există nicio obligație contractuală care să îi oblige să transmită datele meteorologice către primărie. Operatorul a arătat că, potrivit contractului încheiat cu ANM, nu are dreptul să redistribuie către terți informațiile meteorologice primite.

Compania a invocat și prevederi din Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, susținând că divulgarea unor astfel de date ar putea constitui contravenție.

Interpretarea a stârnit însă controverse, întrucât articolul de lege invocat se referă la punerea în circulație a unor date și prognoze meteorologice obținute din activități desfășurate fără avizul Centrului Meteorologic Național, nu la transmiterea unor informații oficiale emise chiar de ANM.

În analiza cauzei, magistrații Tribunalului nu au intrat însă în fondul acestei dispute privind interpretarea legislației meteorologice. Instanța s-a limitat la analiza raportului contractual dintre părți și a constatat că ApaVital nu și-a asumat prin contract obligația de a transmite primăriei datele meteorologice folosite la calculul facturilor.

Judecătorii au apreciat că, în lipsa unei astfel de clauze contractuale, operatorul nu poate fi obligat să furnizeze documentele solicitate.

Totodată, instanța a arătat că Primăria Pașcani are posibilitatea să obțină direct de la ANM informațiile necesare pentru verificarea facturilor, prin încheierea unui contract propriu cu instituția.

În consecință, Tribunalul a respins plângerea municipalității ca nefondată.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu recurs.