OFICIAL De ce și cum este taxată apa de ploaie

 Tariful pentru serviciul de canalizare se fundamentează pe baza costurilor tuturor activităților aferente acestui serviciu, prin raportare la cantitatea totală de apă uzată procesată, inclusiv apă meteorică, fapt pentru care apa pluvială se facturează la același tarif cu apele uzate menajere.

  Procedura este clarificată, la solicitarea Profit.ro, de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), după ce în spațiul public au fost formulate recent o serie de opinii și interpretări juridice referitoare la legalitatea și modul de calcul al așa-numitei "taxe pe apa de ploaie" (respectiv serviciul de canalizare pentru apa meteorică), afirmându-se că ar exista elemente de nelegalitate - sau cel puțin de lipsă de fundament legal - în perceperea acestei taxe de către operatorii regionali de apă și canalizare. 

  ANRSC arată însă că, prin serviciul de alimentare cu apă și de canalizare se înțelege, conform art. 3 Iit.a) din Legea nr. 241/2006, totalitatea activităților de utilitate publică și de interes economic și social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării și distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localități, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea și evacuarea apelor uzate, a apelor meteorice și a apelor de suprafață provenite din intravilanul acesteia, iar activitatea de evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților este, potrivit art. 3 lit. c) din lege, o activitate distinctă ce face parte din serviciul de canalizare și a cărei contravaloare se suportă de toți utilizatorii, persoane fizice și juridice, din unitatea administrativ-teritorială.  

  Pentru finanțarea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, prevederile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 stabilesc următoarele: Finanțarea cheltuielilor de operare necesare funcționarii și exploatării serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de operatori, a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

  Totodată, potrivit art. 43 alin. (1) și (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, finanțarea cheltuielilor curente pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente se realizează pe criterii economice și comerciale; prin încasarea de la utilizatori, sub formă de prețuri sau tarife, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor furnizate/prestate și, după caz, din alocații de la bugetele locale, cu respectarea următoarelor principii:

a) asigurarea autonomiei financiare a operatorului;

b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

c) asigurarea egalității de tratament al serviciilor de utilități publice în raport cu alte servicii publice de interes general;

d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor fumizarii/prestării serviciilor. 

  Potrivit dispozițiilor art. 15 alin. (1) lit. j) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr. 241/2006, autoritățile administrației publice locale au obligația sá încheie cu operatorul un contract pentru colectarea, canalizarea și epurarea apelor pluviale de pe domeniul public și privat al localității.

De asemenea, dispozițiile art. 31 alin. (9) și (12) din Legea nr. 241/2006 stabilesc următoarele:

  ➢ (9) Contractul individual de furnizare/prestare a serviciului care se încheie cu utilizatorii din imobilele de tip condominiu se elaborează de către operator, prin corelarea obligațiilor prevăzute la alin. (7) și (8) pe structura contractului-cadru aprobat de A.N.R.S.C. Contractul va cuprinde și clauze referitoare la modalitatea de determinare și plată a cantităților de ape uzate și meteorice, după caz.

➢ (12) Convențiile individuale vor cuprinde și clauze referitoare la modalitatea de determinare și plată, în condominiu, a cantităților de ape uzate și meteorice, după caz.

  ANRSC arată totodată că tariful pentru serviciul de canalizare se fundamentează pe baza costurilor tuturor activităților aferente acestui serviciu, prin raportare la cantitatea totală de apă uzată procesată, inclusiv apă meteorică, fapt pentru care apa pluvială se facturează la același tarif cu apele uzate menajere.

Prestarea serviciului de canalizare, inclusiv a activităților sale componente, precum și contractarea acestuia cu utilizatorii trebuie sä se realizeze cu respectarea dispozițiilor legate mai sus amintite și cu respectarea legislației terțiare adoptate de ANRSC în executarea legii, respectiv a Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007 și a Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007, prin care sunt stabilite raporturile dintre operator și utilizatori prin corelare la obligația acestuia de a asigura preluarea apelor uzate și meteorice la sistemul de canalizare.

  În funcție de situațiile existente în unitățile administrativ-teritoriale, autoritățile administrației publice locale au posibilitatea să- aprobe unul din cele două moduri de determinare a cantităților de apă meteorice preluate în rețeaua de canalizare, specificate la art. 215 din Regulamentul-cadru aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 88/2007, respectiv: 1. Regula generală, specificată la alin.

(1) al acestui articol, prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică, comunicată de A.N.M. pentru luna anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator și cu coeficienții de scurgere recomandați de SR 1846-1: 2006. 2. Norme locale specifice sau formule de calcul analitic, conform prevederilor alin.

(2), aprobate de autoritățile administrației publice locale și evidențiate în regulamentul serviciului.  

  Prevederi similare privind aplicarea oricărei variante de calcul de mai sus se regăsesc în Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare aprobat prin Ordinul președintelui A.N.R.S.C. nr. 90/2007, Ia Capitolul V: „Stabilirea cantității de apă furnizată și a celei evacuate în rețeaua de canalizare", Art. 11, aliniat 3: „Stabilirea cantității de apă meteorică preluată în rețeaua de canalizare se determine prin înmulțirea cantității specifice de apă meteorică comunicată de A.N.M. pentru luna  anterioară emiterii facturii, cu suprafețele totale ale incintelor construite și neconstruite, declarate de fiecare utilizator, și cu coeficienții de scurgere recomandați.

Se explică astfel că taxa este perfect legală, clar reglementată de peste 20 de ani, fiind în același timp și un tarif aplicat la nivel european. 

