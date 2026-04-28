Amendă uriașă pentru un bărbat care a abandonat o cățelușă cu șase pui în apropierea unei păduri

Un caz de cruzime față de animale a fost sancționat în județul Iași, unde un bărbat a primit o amendă de 12.000 de lei după ce a abandonat o cățelușă împreună cu puii ei în apropierea unei păduri din localitatea Voinești.

Incidentul a fost surprins de un cioban, care a filmat momentul în care cele șase cățelușe, de doar câteva săptămâni, au fost lăsate în voia sorții, alături de mama lor. Imaginile au ajuns la polițiști, care au demarat verificări și au reușit să identifice persoana responsabilă: un tânăr de 32 de ani din Țibănești.

Pe baza probelor, bărbatul a fost sancționat contravențional pentru abandonul animalelor. Între timp, cățeii și mama lor au fost salvați și sunt în siguranță, fiind preluați de Asociația Save Our Paws.

Cazul readuce în atenție problema abandonului de animale, un fenomen frecvent în România, mai ales în mediul rural. Potrivit Legea 205/2004 privind protecția animalelor, abandonarea sau alungarea unui animal reprezintă o formă de cruzime. În situațiile în care fapta provoacă suferință sau moartea animalelor, aceasta poate fi încadrată penal, iar pedeapsa poate ajunge până la 7 ani de închisoare.

Autoritățile atrag atenția că astfel de fapte pot avea consecințe grave și încurajează cetățenii să sesizeze orice caz de abuz sau abandon asupra animalelor.

UE adoptă primele norme pentru protecția animalelor de companie

Parlamentul European a adoptat primele norme la nivelul Uniunii Europene pentru protecția câinilor și pisicilor, vizând prevenirea abuzurilor, îmbunătățirea trasabilității și reglementarea mai strictă a comerțului cu animale de companie.

„Astăzi am făcut un pas important în direcția îmbunătățirii comerțului cu câini și pisici din Uniunea Europeană. Mesajul nostru este clar: un animal de companie este un membru al familiei, nu un obiect sau o jucărie”, a declarat Veronika Vrecionová, raportoare și președinta Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală din Parlamentul European.

Noile reguli prevăd și interzicerea practicilor considerate abuzive, inclusiv reproducerea între rude apropiate sau selecția genetică pentru trăsături fizice exagerate care pot afecta sănătatea animalelor. De asemenea, vor fi interzise mutilările pentru scopuri estetice, precum și utilizarea unor metode de dresaj considerate dure, cum ar fi zgărzile de forță sau strangulante fără sisteme de siguranță.