BNR a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Decizia este influențată de inflație

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României (BNR), întrunit vineri, 15 mai, în ședință, a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50% pe an, informează banca centrală.

Rata anuală a inflației și-a întrerupt în martie 2026 traiectoria lent descendentă, mărindu-se la 9,87 la sută, de la 9,31 la sută în februarie, ca urmare a scumpirii semnificative a combustibililor în contextul războiului din Orientul Mijlociu, spune într-un comunicat de presă Banca Națională a României.

Practic, a fost contrabalansată în mică măsură de scăderile minore de dinamică consemnate pe segmentele energie și prețuri administrate, precum și la nivelul inflației de bază.

În luna aprilie 2026, rata anuală a inflației a urcat la 10,71 la sută, în principal ca efect al creșterilor semnificative de dinamică consemnate pe segmentele gaze naturale, combustibili și prețuri administrate, sub influența unor efecte de bază nefavorabile și a ascensiunii cotației petrolului, căreia i s-a alăturat impactul majorării considerabile a chiriilor pentru locuințele de stat, mai arată BNR.

„Pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât în ședința de astăzi, 15 mai 2026, menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,50 la sută pe an. Totodată, s-a decis menținerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 7,50 la sută pe an și a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 5,50 la sută pe an. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit”, se arată în comunicatul BNR.

Potrivit BNR, rata anuală a inflației va cunoaște însă o corecție descendentă substanțială în trimestrul III 2026. odată cu epuizarea efectelor directe ale eliminării plafonului la prețul energiei electrice și ale majorării cotelor de TVA și a accizelor.