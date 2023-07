Abandonul animalelor, o reală problemă în Iași. Padocul de la Tomești este depășit

Abandonul animalelor de companie este o reală problemă la nivel național. Cu acest fenomen se confruntă și Iașul iar Padocul Tomești parte, de o perioadă de timp, neîncăpător. Conform conducerii Salubris S.A., în acest moment, în padoc se află peste 1.100 de căței, capacitatea fiind de o mie.

Conform conducerii Salubris SA, câinii care sunt duși la adăpostul de la Tomești sunt abandonați pe stradă de către oameni.

Se fac demersuri pentru educarea populației

De multe ori, aceștia sunt aduși în municipiul Iași din localitățile de lângă oraș, mizându-se pe faptul că vor intra în grija autorităților.



,,Padocul are un număr limitat de locuri. Asta înseamnă că avem adăpost pentru o mie de căței. Avem în jur de 1.100 de căței, pentru că facem foarte multe acțiuni de strângere pe străzi. Deviza noastră este că nici un câine nu trebuie ucis. Astfel, padocul s-a umplut, de la 700 la 1.100 de câini în patru ani. Ne interesează bunăstarea animalelor și demersurile noastre lucrăm cu asociații de animale. Astfel, ne ajutăm reciproc, iar noi le arătăm că totul se face conform legii la Padocul de la Tomești. Am avut acțiunea de conștientizare a cetățenilor. Am găsit curți în care trăiau 15 căței nesterilizați, necipați. Aceștia ieșeau pe domeniul public și agresau trecătorii. Lucrăm foarte bine și cu Poliția Animalelor. Când găsim câini cu aparținător pe domeniul public, Poliția Animalelor ia măsuri în legătură cu acel cetățean care are câinele. Ei au instrumentul legal de a lua măsuri", a precizat Cătălin Neculau, director al Salubris S.A.

Ieșenii adoptă câini și îi abandonează pe stradă

Conform datelor oferite de Salubris S.A., în 2022 au fost strânși de pe străzile Iașului peste 1.450 de câini. Dintre aceștia, aproape 800 au fost adoptați. Cu toate acestea, există un fenomen îngrijorător în rândul ieșenilor.

,,De multe ori, când aducem un câine la adăpost, se întâmplă să vină anumite persoane și să îl adopte a doua zi, spunând că este al lor. Îngrijorător este că dintre acești câini, care pleacă acasă pe numele cuiva, sunt regăsiți pe domeniul public. Fenomenul câinilor fără stăpân este sub control dar recomandăm ca atunci când suntem agresați de câini, să rămânem calmi, să nu fugim să nu îi întărâtăm. Trebuie să arătăm că nu ne este frică și să ne îndepărtăm cu pași mici, să nu le întoarcem spatele", adaugă Cătălin Neculau, director al Salubris S.A.

Alegerea corectă a animalului de companie poate preveni abandonul

Un lucru important, care trebuie făcut chiar în momentul în care am decis să cumpărăm sau să adoptăm un câine, este să ne consultăm cu un specialist. Astfel, acesta ne va face recomandări, în funcţie de nevoile pe care le are atât viitorul stăpân, cât şi câinele. La fel ca oamenii, animalele au temperamente, obiceiuri şi nevoi diferite, care le pot influenţa comportamentul.

„Este bine ca atunci când cineva îşi cumpără un câine, să consulte un specialist pentru nevoile pe care acesta le are. Un câine nu este o pereche de pantofi, un câine îl ai cel puţin zece ani. Dacă acesta nu este compatibil cu tine, rişti să ai un duşman în casă. Aici nu ne referim neapărat la faptul că te va muşca, dar va provoca stricăciuni în locuinţă. Astfel, există anumite criterii după care să ne ghidăm atunci când luăm o astfel de decizie", precizează Valeriu Andronic, instructor canin, preşedinte la Asociaţia Chinologică Metropolitană Iaşi, preşedinte al Clubului de Dresaj Canin pe zona Moldovei şi deţinător al canisei şi şcolii de dresaj Von Bismack.