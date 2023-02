Sterilizări gratuite în Iaşi. Edilii iau măsuri pentru a reduce numărul câinilor fără stăpân

Autorităţile locale din Iaşi iau măsuri suplimentare pentru a reduce numărul câinilor fără stăpân de pe străzile oraşului. Astfel, o amplă campanie de sterilizare se va desfăşura în perioada următoare în capitala Moldovei.

Conform informaţiilor oferite de către conducerea companiei de salubrizare din Iaşi, toţi proprietarii de câini din municipiu vor putea să îşi sterilizeze gratuit animalele de companie.

„Împreună cu Primăria Municipiului Iaşi, Poliţia Locală şi Poliţia Animalelor, am început, de astăzi, o campanie de conştientizare, de informare şi de sterilizare a căţeilor cu aparţinător. Acestă campanie vine după ce de foarte multe ori am văzut că pe domeniul public ajung aceste animale, din curţile oamenilor. Campania are şi o etapă de informare legală. Astfel, informăm cetăţenii că este obligatoriu să îşi sterilizeze căţeii. Totodată, venim şi cu un sprijin, pentru că îi sterilizăm gratuit. Este un beneficiu atât pentru ei cât şi pentru noi, pentru că nu vom mai vedea atât de mulţi căţei abandonaţi", a precizat Cătălin Neculau, director al SALUBRIS S.A. Iaşi.

Se va merge în aproximativ 14.000 de gospodării

Reprezentanţii companiei locale de salubrizare au constatat, chiar din prima zi a acestei acţiuni, că în Iaşi există gospodării care adăpostesc foarte multe animale de companie.

Astfel, în Iaşi există şi case în care trăiesc nu mai puţin de 15 câini. Totodată, autorităţile au menţionat că, în cadrul acestei acţiuni, sunt vizate aproximativ 14.000 de gospodării din municipiul Iaşi.

„În prima zi în care am desfăşurat această acţiune, pe 17 februarie, am avut surpriza să întâlnim gospodării cu 15 câini în curte. Campania se va derula pe trei luni de zile, dar nu o vom înceta până nu vom merge la toate casele, aproximativ 14.000", adaugă Cătălin Neculau.

Organizatorii campaniei susţin că sterilizarea aduce foarte multe beneficii. Pentru masculi, aceasta poate ajuta la prevenirea părăsirii locuinţei, reduce risul cancerului de prostată şi la evitarea înmulţirii de câini fără proprietari. În cazul sterilizării unui câine femelă, sterilizarea ajută la reducerea riscului de cancer mamar şi previne sarcinile nedorite.