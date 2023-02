Viorel Răceanu, cel mai longeviv primar al Hunedoarei, a murit la 97 de ani. „A fost omul care a modernizat orașul“

Viorel Răceanu, cel mai longeviv primar al municipiului Hunedoara, a încetat din viață. Avea 97 de ani și a condus administrația locală timp de aproape două decenii.

A murit Viorel Răceanu, fostul primar al Hunedoarei din perioada 1961 – 1979. Anunțul decesului a fost făcut de Primăria Hunedoara.

Viorel Răceanu a murit la 97 de ani

„Viorel Răceanu a plecat astăzi într-o lume mai bună. Îi datorăm veşnică recunoştinţă pentru tot ce a făcut pentru Hunedoara şi pentru hunedoreni”, a informat Primăria Hunedoara.

Viorel Răceanu, născut în 1926 în fostul sat Baia Craiului (comuna Toplița) a fost cel mai longeviv primar al Hunedoarei, iar în perioada de aproape două decenii în care el s-a aflat la conducerea administraţiei locale, orașul a trecut prin mari transformări. Planurile de atunci ale regimului comunist au fost ca Hunedoara să devină un aşezare urbană de peste 100.000 de locuitori.

Două decenii la conducerea Hunedoarei

Viorel Răceanu a fost preşedinte al Sfatului Popular al Hunedoarei, funcţie similară cu cea de primar, timp de aproape două decenii, din anul 1961 până în 1979. Înainte de a fi numit şef al administraţiei locale, Răceanu a lucrat ca ucenic la Uzinele de fier ale Hunedoarei, apoi ca şef de şantier în cadrul uzinelor. A fost numit apoi director general pentru construcţii, reţele de apă, gaze, electrificare din regiunea Hunedoara.

A devenit primar al unui oraş care în anul 1960 avea aproape 50.000 de locuitori, din care peste 30.000 erau flotanţi, ce locuiau în barăci şi colonii muncitoreşti. Cei mai mulţi hunedoreni lucrau în secţiile combinatului metalurgic din Hunedoara şi aveau nevoie urgentă de locuinţe.

Timp de 18 ani în care Viorel Răceanu a fost primar au fost construite în municipiul Hunedoara peste 20.000 de apartamente şi peste 8.000 de case. În aceeași perioadă, au mai fost înfiinţate Bazinul de înot, Ştrandul din Valea Seacă, stadionul Constructorul, Grădina Zoologică, Spitalul municipal, Institutul de subingineri, Hotelul Rusca, două licee, 16 şcoli şi 20 de grădiniţe şi creşe.

Castelul Corvinilor a intrat în restaurare între 1964 şi 1968, la fel şi Furnalul de la Govăjdia, proiectele fiind finanţate şi din fonduri de la bugetul local. Hunedoara a devenit în 1968 municipiu. Avea peste 50.000 de locuitori, în creştere, şi era considerată una dintre localităţile prospere ale ţării, dezvoltată economic datorită industriei siderurgice şi miniere din zonă, în care statul român a investit enorm în acea vreme.

„Despre Viorel Răceanu putem spune, fără să greşim, că a fost omul care a construit oraşul, omul care a modernizat Hunedoara”, spune Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara.

În 2014, la propunerea actualului primar al Hunedoarei, Viorel Răceanu a devenit „Cetăţean de onoare al municipiului“.

„Mulţumesc lui Dumnezeu că am trăit şi am lucrat în Hunedoara. Eu nu am participat la evenimente istorice deosebite, aşa cum au participat bunicul şi tatăl meu. Bunicul, Gheorghe Răceanu din Topliţa, s-a născut în 1840 şi a trăit 100 de ani, fiind participant la Primul Război Mondial. A luptat în armata austriacă, fiind prizonier la francezi, la Verdun”, declara, atunci, Viorel Răceanu.