Tânăr din Bihor, dat dispărut după ce familia nu l-a mai putut contacta de două zile. Ce piste au poliţiştii

Un tânăr de 21 de ani din județul Bihor este căutat de polițiști după ce a plecat spre Hunedoara și nu a mai putut fi contactat de familie de două zile. Există indicii că s-ar afla într-o zonă montană dificilă.

Un tânăr în vârstă de 21 de ani, din județul Bihor, a fost dat dispărut după ce familia sa nu a mai reușit să ia legătura cu el timp de două zile. Potrivit informațiilor furnizate de autorități, există indicii că acesta ar fi plecat spre județul Hunedoara, posibil în zona montană a Vârfului Peleaga sau la cabanele aflate în apropiere.

Inspectoratul de Poliție Județean Hunedoara a anunțat că Poliția orașului Hațeg a fost sesizată de tatăl tânărului, care a reclamat plecarea voluntară a fiului său din localitatea de domiciliu, după ce familia a constatat că nu mai poate lua legătura cu acesta.

Conform datelor oficiale, Pallag David Matei a plecat în data de 2 ianuarie din comuna Oșorhei, județul Bihor, cu destinația județul Hunedoara. De la momentul plecării și până în prezent, tânărul nu a mai răspuns apelurilor telefonice și nu a mai dat niciun semn de viață, fapt care a determinat familia să alerteze autoritățile.

Surse din cadrul anchetei au precizat că există informații potrivit cărora tânărul s-ar fi deplasat în zona Vârfului Peleaga, o regiune înaltă și mai greu accesibilă din Munții Retezat, sau la cabanele din proximitatea acestei zone.

Având în vedere condițiile meteo și dificultatea terenului, polițiștii tratează cazul cu maximă seriozitate.

„Polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea persoanei dispărute și solicită sprijinul cetățenilor. Orice persoană care deține informații ce pot conduce la identificarea sau localizarea lui Pallag David Matei este rugată să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.