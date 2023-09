Sarmizegetusa Regia versus Ulpia Traiana Sarmizegetusa. Confuzia uriașă pe care o fac mulți români VIDEO

În Hunedoara s-au păstrat rămășițele celor două capitale antice de pe actualul teritoriu al României, însă adesea sunt confundate de români, în special de cei care vizitează situl arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa (video).

Sarmizegetusa Regia și Ulpia Traiana Sarmizegetusa au fost dezvelite de la începutul secolului al XIX-lea, iar de-a lungul timpului au stârnit fascinația călătorilor care le-au vizitat.

Cele două capitale antice, - prima, un oraș înfloritor al aristocrației dacice în vremea regelui Decebal (secolele I îHr. - I dHr.) și, a doua, colonia înființată de împăratul Traian ca veteranii romani să rămână în Dacia pentru a apăra teritoriile cucerite la începutul secolului al doilea - se află la o distanță de circa 40 de kilometri una de cealaltă și sunt adesea confundate de turiștii care ajung în Hunedoara.

Diferența dintre ele este că Sarmizegetusa Regia a fost devastată de romani, iar Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost clădită de aceștia, ambele în decurs de câțiva ani, în timpul războaielor daco-romane de la începutul secolului al doilea.



O arată numeroasele recenzii pe care le-au publicat pe Internet cei care le-au vizitat, relatările administratorilor siturilor, dar și mărturiile încurcate ale oaspeților lor, la fața locului. Și unele publicații din România și occidentale au perpetuat confuzia dintre cele două situri.

Cel mai adesea, motivul confuziei îl reprezintă numele „Sarmizegetusa”, prezent în ambele denumiri, dacică și romană. Și numele așezărilor unde care au păstrat ruinele lor i-ar putea dezorienta pe turiști.



Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost atestată documentar, potrivit istoricilor, din secolul al XV-lea, sub numele de Grădiştea sau Varhely.

Sarmizegetusa Regia se află în Munții Șureanu, la marginea satului Grădiștea de Munte sau Grădiștea Muncelului, numit în trecut Grădiște.

Ruine ale unor edificii romane se găsesc din abundență în ambele situri, însă monumente dacice a păstrat doar Sarmizegetusa Regia.



Sarmizegetusa romană, confundată cu Sarmizegetusa dacică

Deși se înfățișează ca un oraș roman autentic, numeroși turiști care ajung la Ulpia Traiana Sarmizegetusa îl confundă cu Sarmizegetusa Regia (video), capitala Daciei din vremea regelui Decebal, aflată la circa 40 de kilometri distanță, în Munții Șureanu.

Unii se declară nemulțumiți că au ajuns într-un loc pe care nu aveau de gând să îl viziteze, însă au intrat crezând că ar putea vedea templele și comorile dacilor.

„Locul este o capcană turistică. Am crezut că ajung la Sarmizegetusa Regia, dar abia după ce am intrat am aflat că aici nu era capitala dacilor”, scrie unul dinter turiști, într-o recenzie publicată pe Google.

„Am găsit doar niște pietre lăsate de daci, în soare”, crede un alt vizitator, neștiind istoria așezării.

„Aici dacii i-au bătut pe romani și le-au ras clădirile din temelii”, este de părere un alt turist, într-o recenzie pe Google.

După vizitarea sitului arheologic Ulpia Traiana Sarmizegetusa, oaspeții locului găsesc suficiente motive să se convingă de originile așezării antice din Țara Hațegului.

Printre ele se află amfiteatrul antic, în proces de restaurare, și Forul lui Traian (piața centrală a orașului), care va fi și el reabilitat, dar și alte vestigii istorice care amintesc de epoca romană. Un astfel de loc este piatra de temelie așezată de întemeietorii săi, în jurul anilor 105 – 106.

„În faţa intrării în for se găsea altarul (groma), ridicat cu ocazia fondării coloniei şi întemeierii provinciei, întregul spaţiu căpătând astfel un statut sacru, încărcat cu o mare valoare simbolică”, informează Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei.

Fostul oraș antic a fost numit de unii istorici „Mica Romă“, în timp ce alți oameni de știință l-au comparat în trecut cu orașul antic Pompeii, datorită numeroaselor monumente valoroase pe care le cuprinde. Așezarea civilă antică din Ulpia Traiana Sarmizegetusa a fost inclusă pe lista indicativă a monumentelor din Patrimoniul mondial cultural UNESCO, care cuprinde așezările romane de la frontierele (Limesul) provinciei Dacia.

Turnul medieval Crivadia, confundat cu o cetate dacică

Sarmizegetusa romană, ale cărui ruine se află la 15 kilometri de Hațeg, în comuna Sarmizegetusa din Hunedoara, nu este singurul monument istoric din Hunedoara confundat frecvent cu o cetate dacică.

Turnul medieval Crivadia este prezentat în nenumărate fotografii publicate on-line, chiar și pe paginile de promovare a turismului în zonă, drept Cetatea dacică Bănița. Cele două monumente se află în comuna Bănița din Hunedoara, însă înfățișarea și epoca în care au fost clădite sunt cu totul diferite.

Turnul medieval Crivadia a fost clădit în urmă cu cinci secole, pentru a supraveghea calea de acces din Ţara Românească în Transilvania. Turnul circular, cu diametrul de 13 metri, a fost construit din piatră de calcar extrasă din împrejurimi, iar zidurile sale ating încă pe alocuri înălţimea de 20 metri.

Cetatea dacică Băniţa (video), aflată la circa 15 kilometri, a fost ridicată de daci ca avanpost pe una dintre rutele pe care romanii se puteau apropia, din sudul ţării, de Sarmizegetusa Regia.

Doar câteva din ruinele sale mai sunt vizibile, în timp ce rămăşiţele aşezării civile de la poalele ei au fost distruse odată cu construcţia căii ferate a cărbunelui Simeria – Petroşani în urmă cu un secol şi jumătate.