European Safer Gambling Week 2025: EGBA a lansat noul website cu resurse pentru jucători

Unul din cele mai importante aspecte înregistrate la ediția cu numărul 5 European Safer Gambling Week, eveniment la care an de an participă peste 170 de organizații din mai bine de 25 de țări a fost lansarea website-ului oficial ESGW25 safergambling.eu.

Noul site funcționează ca un hub central, oferind informații despre inițiativă și punând la dispoziție resurse importante atât pentru jucători, cât și pentru toate părțile interesate din industria jocurilor de noroc. Platforma include mai multe secțiuni dedicate, concepute pentru a sprijini protecția jucătorilor și pentru a încuraja participarea la eveniment.

• Resurse pentru suport – O secțiune cuprinzătoare, care listează linii telefonice și servicii de asistență din țările europene, inclusiv informații de contact pentru helpline-urile naționale și sistemele de autoexcludere. Jucătorii pot alege astfel suport confidențial în limba engleză sau în propria limbă.

• Programul evenimentelor – Agenda în creștere a conferințelor, atelierelor și webinarelor care au avut loc pe parcursul săptămânii, acoperind o mulțime de subiecte esențiale privind protecția jucătorilor.

• Sfaturi pentru joc responsabil – Ghiduri pentru jucători, inclusiv semne de avertizare la care să fie atenți, sfaturi practice pentru a rămâne mereu în control și mesaje esențiale privind jocul responsabil aflate la baza inițiativei din acest an.

Principiile de joc responsabil, promovate și de operatorii licențiați ONJN

Și operatorii licențiați pe piața autohtonă pun un accent din ce în ce mai puternic pe promovarea jocului responsabil, majoritatea dintre ei punând la dispoziția jucătorilor o serie de instrumente de joc responsabil utile.

„Suntem dedicați creării și menținerii unui mediu de joc responsabil. Oferim suport și îndrumare la cele mai înalte standarde pentru jucătorii noștri, asigurându-ne că fiecare experiență de joc rămâne distractivă și sigură”, este mesajul prezent în secțiunea Joc Responsabil de la 888 Casino, unul din cei mai vechi operatori licențiați ONJN, cu peste 25 de ani de experiență pe piața internațională.

Obiectivele principale cu privire la jocul responsabil specificate pe pagina de Joc Responsabil sunt:

⦁ Protejarea minorilor și blocarea accesului acestora la jocurile de noroc.

⦁ Protejarea jucătorilor împotriva dependenței de jocuri de noroc.

⦁ Promovarea unui mediu de joc sigur și responsabil.

⦁ Educație și conștientizare cu privire la riscurile asociate jocurilor de noroc.

Jocul responsabil nu este doar o simplă recomandare, ci o condiție esențială pentru ca experiența la casino să rămână una plăcută și sigură. Atunci când îți cunoști limitele, folosești instrumentele de protecție disponibile și tratezi jocurile ca pe o formă de divertisment, nu ca pe o soluție financiară, îți poți păstra ușor controlul asupra fiecărei decizii.

Industriile de profil investesc tot mai mult în educație, programe de prevenție și evenimente precum European Safer Gambling Week 2025, însă responsabilitatea finală îți aparține.

Alege să joci informat, echilibrat și cu atenție la semnalele proprii – este cea mai bună strategie pentru a transforma orice sesiune de joc într-o experiență lipsită de riscuri.